Rize Valisi Kemal Çeber’in baba acısı

– Rize Valisi Kemal Çeber’in babası Bekir Çeber hayatını kaybetti.
Rahatsızlığından ötürü uzun süredir tedavi gören 74 yaşında baba Bekir Çeber, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.
Baba Çeber memleketi Tokat’ta toprağa verilecek.
RİZE
08 Ocak 2020 Çarşamba
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