Rize’de metruk binada yangın çıktı

–Rize’de metruk bir binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Camiönü Mahallesi’nde 3 katlı metruk binanın en üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı sardı. Alevleri gören çevre sakinleri hemen Rize Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek alevlerin çevre binalara sıçraması engellendi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
RİZE
08 Ocak 2020 Çarşamba
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