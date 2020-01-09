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Havalar sıcak gitti, ağaçlar meyve verdi

DHA

RİZE'de, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredince, kış ortasında bazı ağaçlar çiçek açıp, meyve verdi. Güneysu ilçesinde yaz meyveleri çilek, dut ve yenidünya olarak bilinen malta eriğinin kışın meyve vermesi, görenleri şaşırttı.

RİZE'de, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredince, kış ortasında bazı ağaçlar çiçek açıp, meyve verdi. Güneysu ilçesinde yaz meyveleri çilek, dut ve yenidünya olarak bilinen malta eriğinin kışın meyve vermesi, görenleri şaşırttı.
Rize'nin Güneysu ilçesine bağlı Pazarköy köyündeki bahçelerde, mevsim normallerinin üzerinde devam eden hava sıcaklıkları, meyve ağaçlarının erkenden çiçek açmasına neden oldu. Köyde, kış meyveleri ile birlikte yaz meyveleri de yeniden olgunlaştı. Köyde, kış mevsimin ortasında pek çok ağaç, çiçek açıp, erkenden meyvelerini verdi. Yörede, yaz meyveleri olarak bilinen çilek, dut ve yenidünya olarak bilinen malta eriğinin, yapraklarını dökmesine karşın, kışın meyve vermesi, bahçe sahiplerinin yanı sıra görenleri de şaşırttı.
'ENTERESAN BİR DURUM YAŞIYORUZ'
Bahçesinde mandalina ile birlikte yenidünyayı toplayan Mehmet Ali Ak, "Ocak ayındayız, bir tarafta kış meyveleri, bir tarafta da yaz meyveleri var. Yenidünya ve dut ağaçları meyve verdi. Bahçelerimizdeki çileklerden de hala yiyoruz. Bölgeye özgü komar çiçeğinin bu mevsimde açtığı hiç görülmemiştir. Kışın ortasında hepsini bir arada gördük. Çok şaşkınız. Hala ağacın üzerinde çiçekler var, taze meyveler var, olgunlaşmış meyvelerde mevcut. Çok enteresan bir durum yaşıyoruz, kış mevsiminin ortasında olmamıza rağmen hava sıcaklıkları baharı yazı anımsatıyor. Yaşanan mevsimsel değişiklikler ortaya bu sonuçları çıkartıyor. Bu duruma sevinsek mi, üzülsek mi bilemiyoruz. Bu durumun ortaya çıkaracağı olumsuz sonuçları yaz mevsiminde yaşamayız inşallah" dedi.
'BAHAR HAVASI MEYVELERİ ŞAŞIRTTI'
Muhtar Harun Sait Er de köyünde gözlemlediği bu şaşırtıcı durumdan büyük endişe duyduğunu belirterek, "İlimiz aslında kış şartlarının çok sert geçtiği bir yer değil, ancak yine de kar yağan bir il olmasına rağmen kış mevsiminde yaz ağaçlarının çiçek açması, hatta meyve verip olgunlaşma seviyesine gelmiş olması çok ilginç. Alışılmışın dışında bir durumla karşı karşıyayız. Umuyoruz ki bahar havası yaşayan meyvelerimiz ve özellikle de bölgenin geçim kaynağı olan çay daha fazla filizlenmez de yaşanacak soğuklarla don olayına maruz kalarak bize ürün kaybı yaşatmaz. Bahçelerdeki dut ağaçları olgunlaştı yenebilir duruma geldi, çilekler hala meyve veriyor, bir yandan çiçek açıyor. Kış mevsiminin ortasında olmamıza rağmen yine yaşanan ilginç durumlardan biri de çay bahçelerimizde bulunan komar çiçeklerinin de güllerini açmış olması. Her şey mevsiminde güzel, şimdi bize çok güzelmiş gibi gelebilir yaşadığımız sıcak havalar ve çiçek açan meyve ağaçları ama bunun olumsuz sonuçlarını da muhakkak düşünmemiz gerekiyor" diye konuştu.
'KIŞ AMA ORTADA KIŞ YOK'
Köy sakini Asuman Er ise şaşkınlık içerisinde olduklarını belirterek, "Yağmur şehri Rize'ye yağmur yağmıyor, yazdan kalma günler yaşıyoruz. Sonuç da bahçelerimize yansıyor. Ağaçlar çiçek açtı, dutlar meyve verdi, yenecek duruma geldi. Kış mevsimindeyiz ama ortada kış yok. Bir bahar havası devam ediyor, buna kanan meyvelerde çiçek açıyor, sonu ne olur çok merak ediyoruz" ifadelerini kullandı.

RİZE

09 Ocak 2020 Perşembe

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