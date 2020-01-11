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Bu kez sanayi esnafı tepkisini gösterdi Daha önce arazi sahiplerinin tepkisiyle gündeme gelen yeni ...

İHA

– Rize'de Sanayi Sitesi esnafı yeni yapılacak sanayi sitesinin rantabl olmayacağı gerekçesiyle açıklama yaptı.
Daha önce kamulaştırmalarla mağdur edildiklerini iddia eden vatandaşların eylemleri ile gündeme gelen Rize’nin yeni yapılacak ‘Sanayi sitesi projesi’ bu kez sanayi esnafının gerçekleştirdiği eylem ile gündeme geldi. Fikirlerinin alınmadığını ve yeni inşa edilecek sanayi sitesinin kullanışlı olmayacağını dile getiren sanayi esnafı üzerlerinde ‘Halkın gücünün üzerinde güç yoktur’, ‘Derdimizi anlatacak muhatap bulamıyoruz’, ‘100 yıla cevap verecek bir proje’ yazılı ve kendilerinin hazırladıkları bir projenin çiziminin yer aldığı pankartlarla eylem yaptı.
Rize merkeze bağlı Engindere mahallesinde bulunan mevcut sanayi sitesinde gerçekleşen eylemde sanayi esnafı adına konuşan Rize Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ayhan Yıldız, yapılacak sanayinin bürokrasinin kararıyla değil esnafın istişaresi ile yapılması gerektiğini savundu. Katlı ve otoyola uzak bir sanayi sitesinin kullanışsız olacağını dile getiren Yıldız “Sanayi sitemiz Cumhurbaşkanımızın deyimiyle taşınmak istenmiştir. Cumhurbaşkanımız eğer illa taşınacak dediyse biz taşınmaya razıyız ama mağdur olmayacağız. Tabi sanayi sitemiz eskimiştir, talebe cevap veremiyordur ama yapılacak sanayi sitesinin bizle istişare yapılmadan, görüşlerimiz alınmadan bürokratların insafına bırakılmaması lazım. Bu taşınacak sanayi sitesi için dağın eteğinde katlı bir sanayi sitesi yapılmak isteniyor. Bu da sanayi sitesinin kanununa aykırı. Burada biz bunu istemiyoruz, çünkü bu rantabl olmaz, çalışmaz. Sanayi sitesi yapıldığında 50,100 yıla hitap etmesi gerekiyor. Buranın hitap etme şansı yoktur. Yapılacak yerin mevcut sanayiden daha geniş, daha büyük olması lazım ama yine dükkanlar küçük, önleri yine kullanışsız. Ayrıca sanayi sitelerinin ana yola yakın olması lazım ki uluslararası yollara hitap etsin. Buradaki şikayetiniz bizle istişare yapılmadan emri vaki ile Sanayi esnafı buradan kaldırılıyor ve oraya gidiyor. Biz bunu istemiyoruz. Bu sanayi esnafı elleri ve emekleri ile bu parayı kazandı. Her kuruşunu hakkıyla kazanmış esnaftır. Bu esnaf bu işin mutfağından gelmiştir, bu esnafa sorulmadan bürokratlar, yetkililer bizi kale almadan bu işlere atılmaları bizi üzüyor. Bizimle istişare yapılması lazım. Biz de istişare yaptık Bozukkale'de şehirleşme in olmadığı bir yerde modern bir sanayi sitesi yaptık. Bu taslaktır” ifadelerini kullandı.
Öte yandan Rize’nin Çiftekavak mahallesinde yaşayan arazi sahipleri de yeni yapılacak sanayi sitesi için yapılan kamulaştırmanın bedellerinin çok düşük olması nedeni yürüyüş düzenlemiş, düzenlenen yürüyüşte 2 arazi sahibi sinir krizi geçirerek ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

RİZE

11 Ocak 2020 Cumartesi

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