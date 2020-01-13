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Rizeli 80’lik teyze bağlama çalmayı öğreniyor Ardeşen Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan bağlama ...

İHA

Yaşın öğrenmeye engel olmadığının en güzel örneklerinden biri Rize'de görülüyor. Ardeşen ilçesinde Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan bağlama kursuna giden 80 yaşındaki Gülten Mertoğlu azmi ile gençlere örnek oluyor.

Rizeli 80’lik teyze bağlama çalmayı öğreniyor Ardeşen Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan bağlama kursuna giden 80 yaşındaki Gülten Mertoğlu azmi ile gençlere örnek oluyor

Yaşın öğrenmeye engel olmadığının en güzel örneklerinden biri Rize’de görülüyor. Ardeşen ilçesinde Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan bağlama kursuna giden 80 yaşındaki Gülten Mertoğlu azmi ile gençlere örnek oluyor.
Rize’nin Ardeşen ilçesinde Halk Eğitim Merkez bünyesinde Usta Öğretici Serdar Kutanis tarafından verilen Bağlama kursuna ilgi yoğun. Öğrencilerin bağlamayı öğrenme arzusu o kadar fazla ki, yaş bile bu arzuya engel olmuyor.
80 yaşındaki Gülten Mertoğlu bağlama çalmayı öğrenmek için Ardeşen Halk Eğitim Merkezi’ne başvurdu. Bağlama eğitimi alan Mertoğlu, daha önce Ardeşen Halk Eğitim Merkezi’nde birkaç kursa da katılmıştı.
Yaşlılığın öğrenmeye engel olmadığını söyleyen Mertoğlu “Daha çok hobi amaçlı kurslara katılıyorum. Yaşım 80 ama ben bu kurumda sadece bağlama eğitimine gelmiyorum. Daha önce iğne oya, resim, bilgisayar başta olmak üzere birçok kursa katılıp sertifika aldım. Şimdi de bağlama eğitimi alıyorum. Sağ olsun bağlama hocam Serdar Kutanis’e çok teşekkür ediyorum. Benimle oldukça ilgileniyor. Ayrıca kurstaki gençler de beni çok seviyor ve ben onlara iyi bir örnek olduğumu düşünüyorum” dedi.
Müziğe olan ilgisi hakkında bilgiler aktaran Gülten Mertoğlu “Şu anda ailemden herhangi bir enstrüman çalan yok; ama benim müziğe olan ilgim babamdan geliyor. Babam ilçenin en eski öğretmenlerindendi ve keman çalardı. Bende dinlerdim; ancak o zamanım şartları kısıtlı olduğu için ben herhangi bir enstrüman kursuna gidemedim. Tabi ki babam bana bir şeyler öğretti; ama dediğim gibi şartlar kısıtlı olunca öğrenemedim nasip bu güneymiş” ifadelerini kullandı.
Eğitim öğretim sezonu boyunca bağlama kurslarını ilginin yoğun olduğunu belirten Usta öğretici Serdar Kutanis ise yaptığı açıklamada “80 yaşındaki Gülten Teyzemiz gençlere çok güzel örnek oluyor. Öğrenmenin hakikaten yaşı yoktur. Büyüklerimizin öğrenmelerindeki bu arzusunu gençler gerçekten örnek olarak kendilerine alırlarsa çok güzel bir nesil bizleri geleceğe taşıyacaktır. Müzik benim hayatımda hep var. Eğitim verdiğim dönemde çok güzel ilişkiler kurdum gencinden yaşlısına kadar. Bu vesileyle Ardeşen Halk Eğitim Merkezi bünyesinde 3 yıldır bağlama kursu veriyorum. Gençlerimizden bağlama çok iyi yerlere geldiğini görünce mutlu oluyorum” diye konuştu.

RİZE

13 Ocak 2020 Pazartesi

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