Kaza yaptığı araçtan inen sürücüye otomobil çarptı

Rize'de yaptığı kaza sonucu aracından inen sürücü, başka bir aracın çarpması ile olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza Rize’nin Çayeli ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Karadeniz Sahil Yolu üzeri Limanköy mevkisinde, Mustafa Aydın'ın (43) kullandığı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki refüje çarptı. Kaza sonucu otomobilinden inen Aydın’a Sedat M. idaresindeki yoldan geçen başka bir otomobil çarptı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yaralı olarak Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Aydın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

RİZE 13 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:04

GÜNEŞ 07:35

ÖĞLE 12:31

İKİNDİ 14:56

AKŞAM 17:18

YATSI 18:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.