Ziraat Türkiye Kupası: Çaykur Rizespor: 1 - Galatasaray: 1 (İlk yarı)

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– Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Çaykur Rizespor, Galatasaray'ı ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 11 beraberlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar:

13. dakikada Oğulcan Çağlayan'ın pası ile ceza sahası sol çaprazın gerisinde topla buluşan Samudio'nun vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağ tarafından dışarı çıktı.

38. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Samudio pasını sol çaprazda bulunan arkadaşı Dario Melnjak'a verdi. Melnjak bekletmeden ortasını altıpas sağ çaprazına doğru gönderdi. Bu noktaya hareketlenen Boldrin gelişine bir vuruşla topu ağlara yolladı. 10

39. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Feghouli ortasını penaltı noktasının gerisinde doğru gönderdi. Bu noktaya hareketlenen Emre Akbaba meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 11



Stat: Çaykur DİDİ

Hakemler: Halis Özkahya xx, Mustafa Sönmez xx, İbrahim Bozbey xx

Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Moroziuk xx, Talbi xx, Burak xx, Melnjak xxx, Vetrih xx, Oğuz Kağan xx, Garmash xx, Samudio xxx, Boldrin xxx, Oğulcan xx

Yedekler: Tarık, Abarhoun, Abdullah, Atakan, Skoda, Emir Han, Diamonde, Orhan, Muhammet, Eren

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Galatasaray: Okan Kocuk xx, Şener xx, Donk xx, Marcao xx, Linnes xx, Seri xx, Lemina xx, Ömer Bayram xx, Feghouli xxx, Emre Akbaba xxx, Falcao xx

Yedekler: Muslera, Ahmet Yılmaz, Adem, Selçuk, Belhanda, Ferreira, Emin, Taylan, Nagatomo, Emre Mor

Teknik Direktör: Fatih Terim

Goller: Boldrin (dk. 38) (Çaykur Rizespor), Emre Akbaba (dk. 39) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Marcao (Galatasaray)

RİZE 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:04

GÜNEŞ 07:34

ÖĞLE 12:32

İKİNDİ 14:58

AKŞAM 17:20

YATSI 18:45

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