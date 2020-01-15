Ziraat Türkiye Kupası: Çaykur Rizespor: 1 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Çaykur Rizespor, Galatasaray’ı ağırladı. Karşılaşma 11 eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada ceza yayının gerisinde topla buluşan Ömer Bayram'ın sert şutunda top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

69. dakikada sol kanatta topla buluşan Samudio'nun ortasında ceza sahası içinde Vetrih kafa vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak kalenin sağ tarafından dışarı çıktı.

71. dakikada Seri'nin pası ile sağ çaprazda topla buluşan Emre Akbaba'nın şutu auta gitti.

90. dakikada Martin Linnes'in havadan pası ile altıpas sol tarafında topla buluşan Adem Büyük rakibini geçerek son çizgiye indi ve pasını uzak direğe doğru gönderdi. Arka direkte Emre Mor bomboş durumda topu ağlara yolladı. VAR'dan gelen uyarı sonra hakem Halis Özkahya, pozisyonu inceleyerek golü iptal etti.



Stat: Çaykur DİDİ

Hakemler: Halis Özkahya xx, Mustafa Sönmez xx, İbrahim Bozbey xx

Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Moroziuk xx, Talbi xx, Burak xx, Melnjak xxx, Vetrih xx, Oğuz Kağan xx (Abdullah Durak dk. 80 ?), Garmash xx (Skoda dk. 60 xx), Samudio xxx, Boldrin xxx, Oğulcan xx (Orhan dk. 88 ?)

Yedekler: Tarık, Abarhoun, Atakan, Emir Han, Diamonde, Muhammet, Eren

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Galatasaray: Okan Kocuk xx, Şener xx, Donk xx, Marcao xx, Linnes xx, Seri xx (Emre Mor dk. 77 xx), Lemina xx, Ömer Bayram xx, Feghouli xxx, Emre Akbaba xxx (Adem dk. 88 ?), Falcao xx (Taylan dk. 77 xx)

Yedekler: Muslera, Ahmet Yılmaz, Selçuk, Belhanda, Ferreira, Emin, Nagatomo

Teknik Direktör: Fatih Terim

Goller: Boldrin (dk. 38) (Çaykur Rizespor), Emre Akbaba (dk. 39) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Boldrin (Çaykur Rizespor), Marcao (Galatasaray)

RİZE 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:04

GÜNEŞ 07:34

ÖĞLE 12:32

İKİNDİ 14:58

AKŞAM 17:20

YATSI 18:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.