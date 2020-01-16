Fatih Terim: “Rizespor ile içeride oynamak kolay değil”

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Çaykur Rizespor maçının ardından yaptığı açıklamada, Rize deplasmanında oynamanın kolay olmadığını söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 tur ilk maçında Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor ile 11 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Fatih Terim Rizespor ile evinde maç oynamanın çok kolay olmadığını ifade etti. Terim iki günden bu yana hasta olduğunu belirterek, “Güzel bir maç oldu. Nasıl oynamamız gerektiğinin sinyallerini vermeye başladık. Topun sahibi olduk. Bazı önemli pozisyonlar bulduk. Rizespor ile içeride oynamak kolay değil. Emre’ye çok sevindim. Burada ayağı kırılmıştı. Onu da kazanmış oluruz. Lig hepimize ikinci yarı hayırlı olsun. Herkesin hakkında hayırlısı olsun" diye konuştu.

RİZE 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:04

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