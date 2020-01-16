Rizesporlu Fernando Boldrin: Ligi üst sıralarda bitirmek istiyoruz

ÇAYKUR Rizespor´un Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando Boldrin, "İkinci yarı güzel bir başlangıç yapıp lig sonunu alabileceğimiz maksimum puan alıp en üst sırada bitirmek istiyoruz" dedi.

Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası´nda dün akşam oynanan Galatasaray maçının ardından, Süper Lig´de sahasında pazartesi günü Gençlerbirliği ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Antrenmen öncesi basın mensuplarına açıklama yapan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Fernando Boldrin, Galatasaray maçını değerlendirerek, "Galatasaray maçı zaten önemli bir maçtı, bence iyi bir skor aldık. Taraftarımız da bizi yalnız bırakmadı. İkinci yarıda da yanımızda olacaklarını belli ettiler ve bu bizi çok sevindirdi. Galatasaray karşısında alınan 1-1´lik skor kötü bir skor değil. İstanbul´da da rövanşı var. Bu maçın sonucunda da tur atlayan taraf olacağımızı düşünüyorum" dedi.

Ligde sıralama için bir hedef koymadıklarını belirten Boldrin, "Sıralama olarak bir hedef koymuyoruz. Şu anda alabildiğimiz en çok puanı almaya çalışacağız. Transferde şu ana kadar iki arkadaşımız geldi, çok iyi transferler. Daha da iyi oyuncular gelirse daha yukarılara oynayabileceğimizi düşünüyorum. Tüm takım arkadaşlarım yetenekli. Bu yetenekli oyuncu grubu ile ikinci yarı güzel bir başlangıç yapıp, lig sonunu alabileceğimiz maksimum puan alıp en üst sırada bitirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

NILL DE PAUW´UN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Bu arada, Çaykur Rizespor Kulübü´nden yapılan açıklamada 30 yaşındaki Belçikalı orta saha Nill De Pauw ile karşılıklı olarak anlaşılarak futbolcunun sözleşmesinin feshedildiği belirtildi. Açıklamada, "Çaykur Rizespor´a hizmetlerinden dolayı Nill De Pauw´a teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki bölümü için de başarılar dileriz" denildi.



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