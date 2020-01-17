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Karneyi alıp, Ayder Yayası'na koştular

DHA

-RİZE'nin dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası, karneleri alan öğrenci ve ailelerinin akınına uğradı. Öğrenciler, eğitim-öğretim döneminin stresini, Ayder Yaylası'nda kar topu oynayıp, kayak yaparak atıyor. 

-RİZE'nin dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası, karneleri alan öğrenci ve ailelerinin akınına uğradı. Öğrenciler, eğitim-öğretim döneminin stresini, Ayder Yaylası'nda kar topu oynayıp, kayak yaparak atıyor. 
Çamlıhemşin ilçesinde bulunan Ayder Yaylası sömestir tatiline giren öğrencileri ağırlamaya başladı. Bu sabah saatlerinde karnelerini alan öğrenciler ve aileleri, düzenlenen organizasyonlarla Ayder Yaylası'na geldi. Yorucu geçen bir dönemin stresini atmak isteyen öğrenciler, yaylada kar keyfi yaşadı, muhteşem doğa manzarası eşliğinde kar topu oynayıp, kayak yaptı. 50 santimetre kar kalınlığı oluşan yaylada, kayak için hazırlanan alanda şambrellerle kayanlar, kimi zaman ufak kazalar atlatsalar da eğlenmekten geri durmadı.
'ÇOK EĞLENİYORUZ'
Çoğunluğu Rize'deki okullardan gelen öğrenciler, "Karnemizi aldık, yorucu bir dönemin stresini atmak için buraya geldik" derken, 8'inci sınıf öğrencisi yaren Ebrar Dilmaç "Önceden planladığımız gibi arkadaşlarımızla Ayder´e geldik. Çok eğleniyoruz, şambrellerle kayıyoruz, stres atıyoruz" dedi. İlk dönemin yoğun geçtiğini, sınavlarda yorulduklarını anlatan Hazal Duman da, "Karnelerimizi aldık ve stres atmak için okulumuz bu etkinliği düzenleyerek, bizi Ayder´e getirdi. Bu enerjiyle ikinci döneme başlayacağız" ifadesini kullandı.
KAR İÇİN İSTANBUL'DAN GELDİLER
İstanbul´dan gelen Mevli Köse ise her yıl Ayder´e geldiklerini belirterek, "Doğası, sakinliği, manzarası için burayı tercih ediyoruz, çok eğlenerek ayrılıyoruz" diye konuşurken, Dilek Turan da, "Bir haftalık tatil için geldik, kar keyfi yaşamak, doğanın huzurunu yaşamak için burdayız, şimdiden çok eğleniyoruz" dedi.
15 kişilik bir grupla yaylayı ziyaret eden Yaşar Meydan ise "Stres atamaya geldik, kayıyoruz, kar topu oynuyoruz, çok eğleniyoruz, soğuğu eğlenerek ısıtıyoruz" diye konuştu. 

RİZE

17 Ocak 2020 Cuma

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