Rize'deki ve Trabzon'daki kazalar MOBESE'ye böyle yansıdı

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– Rize ve Trabzon'da kavşaklarda yaşanan kazalar MOBESE kameralarına yansıdı.

Rize’de Karadeniz Sahil Yolu üzerinde meydana gelen kazada kavşakta kararsız kalan otomobile karşıdan gelen otomobil bir anda çarptı. Trabzon’da ise kavşakta beklemeyerek devam eden iki araç çarpıştı. Şans eseri kazalarda ölen veya ağır yaralanan olmadı.

RİZE 18 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:03

GÜNEŞ 07:33

ÖĞLE 12:33

İKİNDİ 15:01

AKŞAM 17:23

YATSI 18:48

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