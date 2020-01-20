Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)

– Süper Lig’in 18. hafta karşılaşmalarında Çaykur Rizespor evinde Gençlerbirliği’ni konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 00 beraberlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
25. dakikada Samudio’nun sahasından ileriye taşıyarak verdiği pasında Scoda’nın önünü kapatan Gençlerbirliği savunması nedeniyle Scoda vuruş yapamadı. Scoda’nın önüne bıraktığı topa gelişine bir vuruş yapan Boldrin’in şutunda ise top üstten auta çıktı.
39. dakikada Çaykur Rizespor’da Denis Garmash’ın, ceza alanı sağ çaprazından çektiği şutunda top az farkla auta çıktı.
Stat: Çaykur DİDİ
Hakemler: Arda Kardeşler xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Candaş Erdbil xx
Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Moroziuk xx, Talbi xx, Abarhoun xx, Melnjak xx, Diomande xx, Abdullah xx, Boldrin xx, Garmash xx, Samudio xx, Skoda xx
Yedekler: Zafer, Atakan, Scepovic, Aminu Umar, Emir Han, Barış, Burak, Oğuz Kağan, Yan Sasse, Orhan
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Gençlerbirliği: Nordfeldt xx, Ahmet xx, Toure xx, Mattias xx, Polomat xx, Baiano xx, Sessegnon xx, Candeias xx, Ayite xx, Sefa xx, Sio xx
Yedekler: Ertaç, Berat, Ayberk, Rahmetullah, Mats, Erdem, Diallo, Soner, Ramos, Ömer Alper, İlker
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Sarı Kartlar: Diomande (Çaykur Rizespor), Sio (Gençlerbirliği)
RİZE
20 Ocak 2020 Pazartesi
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