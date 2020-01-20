Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği: 2-0

Vefat eden Rahşan Ecevit'in isteği yerine getirilecek

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STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Arda Kardeşler (xxx), Ceyhun Sesigüzel (xxx), Candaş Elbil (xxx)

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan (xxx) - Talbi (xxx), Abarhoun (xxx), Moroziuk (xx), Melnjak (xx), Abdullah (xx), Diomande (xx), Garmash (xx) (Dk. 64 Umar xx), Boldrin (xxx) (Dk. 90 Oğuz Kaan x), Samudio (xx) (Dk. 71 Sasse xx), Skoda (xxxx)

GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt (xx) Bjarsmyr (xx), Toure (x), Ahmet (x) (Dk. 76 Rahmetullah x), Polomat (xx), Fabricio (xx), Sessegnon (xx), Sefa (xx) (Dk. 64 İlker x), Candeias (x), Ayite (xx), Sio (x) (Dk. 89 Seultjens x)

GOLLER: Dk. 70 Dk 85 Skoda (Çaykur Rizespor)

SARI KARTLAR: Diomande (Çaykur Rizespor) Sio (Gençlerbirliği)Süper Lig'in 18'inci haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Gençlerbirliği´ni 2-0 mağlup etti.

Çaykur Rizespor Gençlerbirliği karşılaşması öncesinde iki takım da ısınmaya Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu tarafından hazırlatılan "20 Ocak 1989'da hayatını kaybeden Samsunsporluları saygı ve rahmetle anıyoruz" pankartıyla çıktı.20´nci dakikada Sessegnon´un sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta kafalardan seken topla arka direkte buluşan Sefa´nın şutunda top üstten auta çıktı.

25´inci dakikada Samudio´nun pası ile ceza sahası içerisinde topla buluşan Skoda topu Boldrin´e çıkardı. Boldrin´in ceza yayı üzerinden çektiği şutta top üstten dışarıya çıktı.

36´ncı dakikada ceza yayı gerisinde topla buluşan Sessegnon´un şutunda kaleci Gökhan üzerine gelen topu tek hamlede kontrol etti.

60´ıncı dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Moroziuk´un sert şutunda kaleci Nordfelt topu son anda kale direğinin yanından kornere çeldi.

70´inci dakikada Abdullah´ın ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Skoda´nın şutunda top kaleci Norfeldt´ten sekti. Dönen topla yeniden buluşan Skoda topu boş ağlara gönderdi: 1-0.

85´inci dakikada Umar´ın ara pasıyla topla buluşan Skoda kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu kalecinin yanından filelere gönderdi: 2-0.

Karşılaşmada başka gol olmayınca müsabaka ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.



RİZE 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:02

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