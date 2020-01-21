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Kaçkarlar’da Heliski heyecanı başlıyor

İHA

– Dünya'daki en pahalı, elit ve tehlikeli spor dalları arasında gösterilen 'Helikayak' dünyaca bilinen adı ile Heliski 25 Ocak'ta Rize'de başlıyor.

Kaçkarlar’da Heliski heyecanı başlıyor

– Dünya’daki en pahalı, elit ve tehlikeli spor dalları arasında gösterilen 'Helikayak' dünyaca bilinen adı ile Heliski 25 Ocak’ta Rize’de başlıyor.
Heliski’nin Rize’deki organizasyonu ile ilgilenen Haşim Ali Haşimoğlu çok sayıda sporcunun önceden rezervasyon yaptırdığını dile getirerek “Helikopterimiz yeni geldi. İlk müşterimiz 25 Ocak’ta geliyor ve başlıyoruz inşallah. Yerli ve yabancı sporcularımız olacak. Önceden rezervasyonlarımız oldu. 7 hafta boyunca her gün doluyuz” dedi.
Heliski, ABD, Kanada ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere onlarca ülkede 50 yılı aşkın süredir yapılıyor. Dünyada bilinen en elit spor dalları arasında yer alan Helikayak tam anlamı ile sporcuların helikopterle daha önceden belirlenmiş, hiç kayılmamış kayak parkurlarına helikopterle bırakılarak parkur bitiminde yine helikopterle alınmaları şeklinde yapılıyor.
Dünyada 50 yıldır yapılan Helikayak sporu Türkiye'de ise 15 yıldır yapılıyor. Türkiye helikayak faaliyetlerinde son yıllarda ciddi başarılar elde ederek kısa sürede dünyada en tercih edilen 10 ülke arasına girmeyi başardı.

Güvenlik had safhada
Helikayak, dışarıdan görülenin aksine ciddi bir güvenlik ve izin süreci gerektiriyor. Türkiye'de bu sporun yapılabilmesi için organizasyon firmaları Rize ve Artvin Valilikleri, Genel Kurmay Başkanlığı, Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü, Yaban Hayatı Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden gerekli birçok izni almak zorunda. Uçuşlar öncesi Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından uçuş rotaları belirlenip izinler veriliyor. Etkinlikle görev alacak pilotlar özel eğitimlerden geçiriliyor. Sporculara ise yerleşim dışında hayatta kalma, kış şartlarında hayatta kalma eğitimleri veriliyor. Sporcular parkurda kendi aralarında iletişim kurabilecekleri telsizler, uydu telefonları, yerlerinin tespit edilebilmesi için GPRS vericileri ve haritalarla donatılıyor. Sporcular ayrıca çığ risklerine karşı sırtlarında airbag çantaları ile kayıyorlar.

Her yıl yaklaşık 300 civarında sporcu geliyor
Her yıl yaklaşık 300 civarında adrenalin tutkunu profesyonel kayakçı Rize'ye gelerek helikayak yapıyor. Rize'de bir kayakçının bir haftalık helikayak maliyeti ise ile yaklaşık 10 bin dolar civarında. Rize'de helikayak yapan sporcuların neredeyse tamamını yabancı sporcular oluşturuyor. Kaçkar Dağları'na Helikayak yapmak için son 10 yılda, Fransa, Almanya, İsveç, İspanya, İsviçre, Kanada, ABD ve Rusya gibi ülkelerden ortalama 3 bin 500’ün üzerinde adrenalin tutkunu sporcu geldi. Geçmiş yıllarda helikopterle dağların zirvesine bırakılan sporcular kayarak vadi boyunca büyük heyecan yaşadı.

Mart ayı ortalarında son bulacak
Genellikle Fransa, İtalya, Rusya, İsviçre, Avusturya, Almanya gibi ülkelerden başvuru yapılırken az da olsa Türk sporcularda Helikayak için başvuruda bulunuyor. Helikopterle dağların zirvesine bırakılan, kayarak vadi boyunca inen sporcuların büyük heyecan yaşadığı heliski sporu bu yıl 25 Ocak’ta ilk sporcuların gelmesiyle başlıyor. Helikayak faaliyetlerinin Mart ayı ortalarında son bulması bekleniyor.

RİZE

21 Ocak 2020 Salı

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