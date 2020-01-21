Çaykur Rizespor, yeni transferleriyle sözleşme imzaladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Çaykur Rizespor, yeni transferleriyle sözleşme imzaladı

DHA

Çaykur Rizespor, yeni transferleri Ivanildo Fernandes ve Andrii Boriachuk ile sözleşme imzaladı.
Çaykur Didi Stadyumu'nda düzenlenen imza töreninde konuşan sportif direktör Yılmaz Bal, iki ismi daha kadrosuna kattıklarını hatırlattı. Bal, "Fernandes geçtiğimiz yıl devre arasında takip ettiğimiz ve stoper bölgesi için istediğimiz bir oyuncuydu ama gerçekleşmedi ve Abarhoun´u aldık. Sezon başı da yine devreye girdik Fernandes için ama Trabzonspor´a nasip oldu. Trabzonspor´dan devre arasında ayrılacağını öğrenince hocamızın isteği doğrultusunda kadromuza kattık" diye konuştu.
FERNANDES: İTALYA, ALMANYA'DAN KULÜPLER VE BAŞAKŞEHİR İLE RİZESPOR BENİMLE İLGİLENDİ AMA TRABZONSPOR'A GÖNDERİLDİM
Yeşil mavili takımla sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşan 23 yaşındaki stoper Ivanildo Fernandes ise yaptığı açıklamada, eski takım arkadaşı Abarhoun´nun Rize gelmesinde büyük etkisi olduğunu dile getirerek, "Rizespor´un daha önce benimle ilgili teklifini de biliyordum ama Sporting işleri biraz karıştırdı. Sezon başında İtalya, Almanya'dan takımlar ve Başakşehir benimle ilgileniyordu ama Trabzonspor´a gönderildim. Bu konuda benim çok fazla tercih hakkım olmadı. Orada tam forma girmiştim ki sakatlık yaşadım ve daha fazla forma şansı bulamadım. Devre arasında sözleşmem bittiğinde Rizespor´un bana olan ilgisinin hala devam ettiğini görünce buraya gelmeye karar verdim. Abarhoun ile telefonla görüştük. Burayla ilgili şehir ve taraftar için çok güzel şeyler söyledi. Ben de bir buçuk sezondur beni isteyen bir kulübe gelmek istedim´´ dedi.
BORIACHUK: BURAYA BAŞARILI OLMAYA GELDİM
Shaktar Donetsk takımından 1,5 yıllığına kadroya katılan Ukraynalı genç forvet Andrii Boriachuk ise buraya başarılı olmak için geldiğini dile getirerek, "Önemli olan takımımıza yarar sağlayabilmek. Moroziuk da iki sezondur Rizespor´da forma giyiyor ve ben de onun gibi Rizespor´a katkı sağlamak istiyorum. Rize´ye ilk geldiğimde buradaki insanlar beni çok sıcak karşıladılar. Yeni bir takıma katıldığınızda orada sıkı çalışıp formayı kazanmak gerekiyor ve ben de yeni geldim. Çok çalışıp hocamızın vermesi halinde formayı kazanmak istiyorum" şeklinde konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
İmza töreninden görüntüler
Açıklamalar
Genel detaylar

RİZE

21 Ocak 2020 Salı

  • İMSAK 06:02
  • GÜNEŞ 07:31
  • ÖĞLE 12:34
  • İKİNDİ 15:04
  • AKŞAM 17:27
  • YATSI 18:51
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Rize Emniyet Müdürü Verdi'yi şehit eden saldırganın cezai ehliyeti tam
YEREL HABERLER Rize Emniyet Müdürü Verdi'yi şehit eden saldırganın ...
Ayder Yaylası Kar Festivali’ne hazırlanıyor
YEREL HABERLER Ayder Yaylası Kar Festivali’ne hazırlanıyor
Kaçkarlar’da Heliski heyecanı başlıyor
YEREL HABERLER Kaçkarlar’da Heliski heyecanı başlıyor
Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği maçının ardından
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği maçının ardından
İsmail Kartal: “Bu tip maçlarda kazanma mecburiyetimiz vardı”
YEREL HABERLER İsmail Kartal: “Bu tip maçlarda kazanma ...
Hamza Hamzaoğlu: “Eksiklerimizi analiz edip daha önemli olan maça hazırlanacağız”
YEREL HABERLER Hamza Hamzaoğlu: “Eksiklerimizi analiz edip daha ...
Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği: 2-0
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği: 2-0
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 2 - Gençlerbirliği: 0 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Çaykur Rizespor: 2 - Gençlerbirliği: 0 ...
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Gençlerbirliği: 0 ...
Kilosu 10 liraya düşen hamsi Rize'de yüzleri güldürdü
YEREL HABERLER Kilosu 10 liraya düşen hamsi Rize'de yüzleri güldürdü
Rize´de fuhuş operasyonu: 42 gözaltı
YEREL HABERLER Rize´de fuhuş operasyonu: 42 gözaltı
Kış Yüzme Şenliği'nde, buz gibi gölde yüzdüler
YEREL HABERLER Kış Yüzme Şenliği'nde, buz gibi gölde yüzdüler
Soğuğa aldırmadan gölde yüzdüler
YEREL HABERLER Soğuğa aldırmadan gölde yüzdüler

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X