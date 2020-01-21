Teknokentin İlk Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı, Türk Alman Üniversitesi ve Türk Alman Üniversitesi Destekleme Vakfı işbirliğinde kurulan Teknokentin ilk yönetim kurulu toplantısı yapıldı.

RTEÜ Geliştirme Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı ve Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Nusret Bayraktar'ın başkanlığında yapılan toplantı Türk Alman Üniversitesinde gerçekleştirildi.

Toplantıda, yapılacak Teknokentin mimari projeleri ve bundan sonraki süreçte nasıl bir yol izleyeceği konuları konuşuldu.

Toplantıya yönetim kurulu üyeleri RTEÜ Rektörü ve Teknokent Yönetim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Türk Alman Üniversitesi Destekleme Vakfı Başkanı ve Teknokent Yönetim Kurulu Başkan Vekili Doç. Dr. Nejat Aday, Türk Alman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil Akkanat ve RTEÜ Geliştirme Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi ve İş Adamı Hamdi Safi katıldı.

Bu arada, ülkemizin uluslararası alanda rekabet gücünü artıracak teknolojileri geliştirmesi ve bu teknolojileri üreten şirketlere, araştırmacılara ve akademisyenlere modern alt ve üst yapı imkânlarını sunmak amacıyla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı, Türk Alman Üniversitesi ve Türk Alman Üniversitesi Destekleme Vakfı tarafından ortaklaşa olarak biri Rize'deki Zihni Derin Yerleşkesinde diğeri ise İstanbul Çekmeköy’de olmak üzere iki farklı ilde Teknokent kurma çalışmalarına başlandı.

RİZE 21 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:02

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