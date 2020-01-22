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Rize'deki trafik kazaları kamerada

DHA

RİZE'de, geçen yıl meydana gelen trafik kazaları, mobese kameralarına yansıdı. Kavşakta hız kurallarını ihlal ederek, karşı yönden gelen otomobil sürücüsünün başka otomobile çarptığı, yolda yürüyen kişinin otomobilin çarpmasıyla savrulduğu kazalar, mobese kamerasınca kaydedildi. 

RİZE'de, geçen yıl meydana gelen trafik kazaları, mobese kameralarına yansıdı. Kavşakta hız kurallarını ihlal ederek, karşı yönden gelen otomobil sürücüsünün başka otomobile çarptığı, yolda yürüyen kişinin otomobilin çarpmasıyla savrulduğu kazalar, mobese kamerasınca kaydedildi. 
İl Emniyet Müdürlüğü'nce kent merkezinde geçen yıl meydana gelen trafik kazalarına ilişkin mobese kamerası görüntüleri paylaşıldı. Görüntülerde; kavşakta hız kurallarını ihlal ederek, karşı yönden gelen otomobil sürücüsünün başka otomobile çarptığı, yolda yürüyen kişinin otomobilin çarpması sonucu savrulduğu, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin karşı şeride geçtiği ve yaya geçidinde yürümeye çalışan 2 kişiye motosikletin çarptığı kazalar yer aldı. 

RİZE

22 Ocak 2020 Çarşamba

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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