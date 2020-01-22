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Çaykur Rizespor kalecisi Gökhan Akkan: "Hedefim Avrupa"

İHA

Çaykur Rizespor kalecisi Gökhan Akkan: "Hedefim Avrupa"

Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçına çıkacak olan Çaykur Rizespor'da kaleci Gökhan Akkan açıklamalarda bulundu. 25 yaşındaki file bekçisi, hedefinin Avrupa'da oynamak olduğunu belirtti.
Mehmet Cengiz Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Gökhan, Ziraat Türkiye Kupası'nda turu geçmek istediklerini belirterek, "Kampta yeni gelen arkadaşlarımızla birlikte güzel bir ortam oluşturduk. Güzel bir kamp geçirdik ve yeni gelen arkadaşlarımız da takıma çok çabuk uyum sağladı. Tabii bunda Rize’nin çok samimi ve sıcak bir şehir olmasının da etkisi var. Galatasaray ile ilk maçta berabere kaldık ve şimdi turu geçerek kupada yolumuza devam etmek istiyoruz. Bunun için gol atmamız, galip gelmemiz veya gollü beraberlik almamız gerekiyor. Bu da bizim elimizde ve elimizden geleni yapacağız. Kadro derinliğimiz, kadro genişliğimiz artık buna müsait. Yeni gelen arkadaşlarımızla ve önceki arkadaşlarımızla çok iyi bir kadro oluşturduğumuzu düşünüyorum" dedi.

"Çıkışımızı sürdürmek istiyoruz"
Hafta sonunda lider Sivasspor ile oynanacak olan karşılaşma için de konuşan Gökhan, "Rizespor ve Sivasspor kardeş takım. Bunu bilmeyen yok. Onlar bizim plakamızda bize, bizim taraftarımız onların plakasında onlar için bağırıyor. Tabii bu kardeşlik ve dostluk ortamının olması çok güzel bir şey. Konumumuza baktığımız zaman biz daha yukarıları hedefliyoruz. Sivasspor’a baktığımızda da onlar şampiyonluğu hedefliyor. Ama biz kendi işimize bakacağız. Oradan da puan ya da puanlar alarak yukarıya doğru çıkışımızı sürdürmek istiyoruz” diye konuştu. Hedefinin Avrupa’da oynamak olduğunu da sözlerine ekleyen Gökhan, "Ülkemiz adına Avrupa Şampiyonası'na katılmak çok güzel bir şey. Tabii ki ben de bunun bir parçası olmak isterim. Bu yolda ve bu doğrultuda çalışıyorum. İnşallah ikinci yarıdan itibaren de çok iyi bir sezon geçirip orada bulunmayı hedefliyorum" şeklinde konuştu. Son olarak Beşiktaş’ın kendisiyle ilgilendiğine dair iddialar konusunda da konuşan Gökhan, "Başka takımlar tarafından istenmek, takip edilmek güzel bir şey. Ama benim kendime koyduğum yüksek hedef Avrupa’dır. Ama tabii büyük takımlardan da istenmiş olmak da demek ki, işimizi iyi ve doğru yapıyoruz. Ama ben şu an Rizespor’un futbolcusuyum ve sezonu en iyi şekilde bitirmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

RİZE

22 Ocak 2020 Çarşamba

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