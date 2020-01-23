Rize’de ahır yangını Ahır içerisindeki sobadan kaynaklanan yangında 3 hayvan son anda kurtarıldı

Ücretli poşetten sonra artık onlar da var

Rize'nin Çayeli ilçesinde yanan sobadan sıçrayan kıvılcımlar ahırda yangına neden oldu. Yangında 3 hayvan son anda kurtarıldı.



Edinilen bilgiye göre, yangın akşam saatlerine doğru Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana geldi. Yenipazar Mahallesi'ndeki bir ahırda hayvan yemlerinin yumuşaması için yakılan sobadan sıçrayan kıvılcımlar yemlere sıçrayarak yangın çıkardı. İçerisinde 3 hayvanın bulunduğu ahır bir anda yanmaya başladı. Yangın esnasında hayvanların sahibi çevredeki vatandaşlardan yardım isteyerek içeride bulunan 3 hayvanı dışarıya çıkarttı. Ahırın içerisinde bulunan saman ve çimlerin yanmasıyla birlikte yangın bir anda büyüdü. Ahırın sahibi hayvanları uzaklaştırarak bir ağaca bağladı. İtfaiye ekiplerine verilen haber sonrası başlatılan söndürme çalışmaları yaklaşık bir buçuk saat sürdü.

Yangında ahır kullanılmaz hale geldi.

RİZE 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:01

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