Kartopu oynarken kafasına düşen taş parçasıyla hayatını kaybetti

Rize'de evinin önünde kartopu oynadığı sırada kafasına düşen taş parçasıyla ağır yaralanan 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Olay, Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde meydana geldi. Evinin önündeki cadde üzerinde kartopu oynayan 8 Yaşındaki Metehan İsmailoğlu’nun kafasına yolun üst kısmında bulunan kayadan kopan parça düştü. Ağır yaralan küçük çocuk hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.
RİZE
24 Ocak 2020 Cuma
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