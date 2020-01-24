Kartopu oynarken başına kaya parçası düşen Metehan öldü

Ücretli poşetten sonra artık onlar da var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

- RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde, evinin önünde kar topu oynayan Metehan İsmailoğlu'nun (8) başına, yamaçtan kopan kaya parçası düştü. Ağır yaralı kaldırıldığı hastanede İsmailoğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında, ilçenin Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Kar yağışı sonrası kartopu oynamak için ailesiyle beraber evlerinin önüne inen Metehan İsmailoğlu'nun başına, fotoğraf çektirirken, yamaçtan kopan kaya parçası düştü. Ailesi tarafından hemen hastaneye kaldırılan İsmailoğlu'nun ağır yaralı olduğu belirlendi. İsmailoğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Metehan İsmailoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.



RİZE 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:00

GÜNEŞ 07:29

ÖĞLE 12:35

İKİNDİ 15:07

AKŞAM 17:30

YATSI 18:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.