Kartopu oynarken kafasına düşen taşla ölen Metehan son yolculuğuna uğurlandı

Rize'de evinin önünde kartopu oynadığı sırada kafasına düşen taş parçasıyla ağır yaralanan 8 yaşındaki çocuk son yolculuğuna uğurlandı.

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde evinin önünde kartopu oynarken kafasına düşen taş parçasıyla hayatını kaybeden Atatürk İlkokulu öğrencisi 8 yaşındaki Metehan İsmailoğlu için ilçedeki Merkez Camii'nde cenaze namazı kılındı. Kar yağışı altında kılınan cenaze namazında anne Asiye ve baba Alican İsmailoğlu gözyaşlarına hakim olamadı. Metehan'ın ailesi ve yakınlarının katıldığı törende kılınan cenaze namazının ardından küçük çocuk, Köprübaşı köyündeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

RİZE 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:00

GÜNEŞ 07:29

ÖĞLE 12:35

İKİNDİ 15:07

AKŞAM 17:30

YATSI 18:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.