Ayder’de düzenlenecek kar festivali ertelendi

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde bağlı Ayder turizm merkezinde 2526 Ocak tarihlerinde düzenleneceği duyurulan Kar Festivali'nin, Elazığ'daki deprem dolayısıyla ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.8 büyüklüğünde meydana gelen depremi üzüntüyle öğrendiklerini belirten festival komitesi, "Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz" dedi.
RİZE
25 Ocak 2020 Cumartesi
- İMSAK 06:00
- GÜNEŞ 07:28
- ÖĞLE 12:35
- İKİNDİ 15:08
- AKŞAM 17:32
- YATSI 18:55