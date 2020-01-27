Rize İl Sağlık Müdürü Tepe'nin babası aracında ölü bulundu

Marmara ve Ege'de sağanak var

Rize İl Sağlık Müdürü Mustafa Tepe'nin babası Selahattin Tepe, Samsun'da yol kenarında park ettiği aracında ölü bulundu.

Rize İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Tepe’nin babası Selahattin Tepe, İzmir yolculuğu dönüşünde yol kenarında aracının içerisinde ölü bulundu. İlk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği öğrenilen baba Tepe'nin kesin ölüm nedeni ise yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

RİZE 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 05:59

GÜNEŞ 07:27

ÖĞLE 12:35

İKİNDİ 15:10

AKŞAM 17:34

YATSI 18:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.