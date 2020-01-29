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DSİ, Rize'de 58 dereyi ıslah etti

İHA

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, 2003 yılından bugüne kadar tamamlanan 58 dere ıslahı ile Rize şehir merkezi, 101 adet yerleşim yeri ve 17 bin 70 dekar arazinin taşkınlardan korunduğunu söyledi.

DSİ, Rize'de 58 dereyi ıslah etti

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, 2003 yılından bugüne kadar tamamlanan 58 dere ıslahı ile Rize şehir merkezi, 101 adet yerleşim yeri ve 17 bin 70 dekar arazinin taşkınlardan korunduğunu söyledi.
DSİ’nin son 17 yılda Rize’de yaptığı yatırımlar konusunda yazılı açıklamada bulunan DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, “2003 yılından bugüne kadar Rize ilimizde tamamladığımız içmesuyu tesisleri ile 110 bin kişinin ihtiyacını karşılayacak olan, yıllık 6,31 milyon metreküp içmesuyu temin ediyoruz. Şu anda Rize’de işletme halinde 1, inşa halinde ise 2 adet içmesuyu projemiz bulunmaktadır. Rize civar yerleşimler 2. kısım içmesuyu isale hattı inşaatı ile de Varda kaynağından alınacak su 85,50 kilometre uzunluğundaki isale hattı vasıtasıyla Rize civar yerleşimlere yıllık 3 milyon metreküp içmesuyu verilecektir. Söz konusu işte yüzde 29 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır" dedi.
Rize’nin en büyük probleminin de sel ve taşkınlar olduğunu kaydeden Aydın, “2003 yılından bugüne kadar tamamlanan 58 dere ıslahı ile; Rize şehir merkezi, 101 adet yerleşim yeri ve 17 bin 70 dekar arazi taşkınlardan korunmuştur. Halen devam eden 18 adet dere ıslah çalışmamız mevcuttur. Bunlardan biri Güneysu ilçe merkezi Ballıdere deresi ıslahıdır. Söz konusu iş tamamlandığında Güneysu ilçesi taşkınlardan korunacaktır. İşte yüzde 46 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Bir diğer işimiz ise Rize merkez ve Güneysu ilçeleri Taşlıdere vadisi ıslahı 6. kısım işidir. Söz konusu iş tamamlandığında Rize şehir merkezi ve Güneysu ilçesi taşkınlardan korunacaktır. İşte yüzde 52 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır" şeklinde konuştu.

RİZE

29 Ocak 2020 Çarşamba

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