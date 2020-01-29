İsmail Kartal: "Beşiktaş maçından iyi bir sonuç almak istiyoruz"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hasan Kartal, Süper Lig'in 20. haftasında karşılaşacakları Beşiktaş maçından iyi bir sonuç almak istediklerini söyledi.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Mehmet Cengiz Tesislerinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kartal, Galatasaray ile oynanan kupa maçında tartışmalı pozisyonlarla elendiklerini söyleyerek, "Bu bütün kamuoyu tarafından kabul edildi. Tartışmalı pozisyonlarla elendiğimizi bütün ulusal medya da kabul etti. Ardından Sivas’a gittik, Sivas’ta da iyi mücadele ettik, disiplinli bir oyun ortaya koyduk, her şey planladığımız gibi gitti. İkinci golü atabilmek için final paslarını oyuncularım atabilseydi, 20 veya 30 maçı koparabilirdik. Olmadı ama çok iyi bir mücadeleyle Sivas gibi çok güçlü bir takımdan bu ligin liderinden bir puan ile evimize dönmek bize gerçekten moral oldu" şeklinde konuştu.



"Beşiktaş maçından iyi bir sonuç almak istiyoruz"

Hafta sonunda Beşiktaş ile sahalarında karşılaşacaklarını hatırlatan Kartal, "Beşiktaş da bir çıkış arıyor. Ama biz kendi evimizde Beşiktaş’a karşı iyi mücadele edip iyi oyun oynayarak güzel bir sonuçla taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Kendi evimizde oynamanın avantajını kullanarak kendimize olan güvenimizle inşallah buradan da iyi bir sonuçla ayrılacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.



Deneyimli teknik adam, değişikliklerinin takımlara kan değişikliği ve yeni bir motivasyon kazandırabildiğini ifade ederek, "Son oynadıkları Göztepe maçında çok eksiklikleri, sakatlıkları ve cezalıları vardı. Kupadan da elendiler. Biz de açıkçası hangi oynuncularla, hangi hocayla çıkacaklarını neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Onun için biz kendi işimizi bakıp kendi doğrularımızı sahaya yansıtıp buradan iyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz" değerlendirmesini yaptı.

RİZE 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 05:57

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