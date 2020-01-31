Köpeklerin saldırdığı karacaya tedavi

RİZE'nin İkizdere ilçesinde, köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerince tedaviye alındı.
İkizdere'de yaralı karacayı görenler, DKMP Rize Şube Müdürlüğü'ne haber verdi. Çevredeki köpeklerin saldırısına uğrayıp, çeşitli yerlerinden yaralanan karaca, ekiplerce bulunduğu yerden alındı. Yaralı karacanın, götürüldüğü Fındıklı Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavisine başlandı. Karacanın, tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı belirtildi.
RİZE
30 Ocak 2020 Perşembe
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