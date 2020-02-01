Rize Özel İdaresi´nin 'KAR-delen' ekibi karla mücadele ediyor

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RİZE'de etkili olan kar yağışının ardından İl Özel İdaresi bünyesinde kurulan 'KAR-delen' ekibi, kapanan yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını hızlandırdı. Kardan kapanan 880 kilometrelik 33 köy yolunun tamamı ekiplerin aralıksız çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

Rize´de etkili olan kar yağışıyla ekipler çalışmalarını hızlandırdı. İl Özel İdaresi´nin `KAR-delen´ adını verdiği kar temizleme ekibi de, dün kar yağışının başlaması ile çalışmalarını hızlandırdı. Ekipler kar yağışının yoğun olduğu bölgelerdeki çalışmalarını sabah saatlerine kadar aralıksız sürdürdü. İkizdere, Çayeli ve Çamlıhemşin ilçeleri başta olmak üzere ulaşıma kapanan 880 kilometrelik 33 köy yolu ekiplerin çalışmalarıyla ulaşıma açıldı. Kar yağışının durduğu kentte Çayeli´nde 7 ve İkizdere ilçesinde de 7 köyde nüfus olmadığı için yol açma çalışmasının yapılmayacağı belirtildi.

RİZE 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 05:57

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