Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçından notlar

RİZE'DE 2 DEĞİŞİKLİK
Çaykur Rizespor, Demir Grup Sivasspor maçının ardından Beşiktaş karşısına ilk 11´de 2 değişiklik yaparak çıktı. Geçtiğimiz hafta ilk 11´de görev alan Abarhoun ile Oğuz Kağan yedek kulübesinde yer alırken, yeni transfer Fernandes ve cezası biten Diomande maça ilk 11´de başladı.
FERNANDES 11'DE
Çaykur Rizespor´un ara transfer döneminde kadrosuna kattığı, ligin ilk devresinde Trabzonspor forması ile mücadele eden Ivanildo Fernandes, Beşiktaş karşısında ilk kez ilk 11´de yer aldı. Yeşil-mavililerde geçtiğimiz hafta kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Diomande de müsabakaya ilk 11´de başladı.
SERGEN YALÇIN'IN İLK MAÇI
Beşiktaş'ta Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasından sonra teknik direktörlük görevine getirilen Sergen Yalçın, Çaykur Rizespor karşısında takımı başındaki ilk maçına çıktı.
BEŞİKTAŞ'TA 4 DEĞİŞİKLİK
Beşiktaş, Çaykur Rizespor karşısında son oynadığı Göztepe maçına göre 4 değişiklik yaptı. Göztepe karşısında cezalı duruma düşen Necip´in yanı sıra Douglas, Rıdvan ve Boyd´un yerine ilk 11´de Gökhan, Caner, Ljajic ve cezası biten Elneny yer aldı.
RİZE
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