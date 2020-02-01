Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Beşiktaş: 0 (Maç devam ediyor)

Süper Lig'in 20. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor, Beşiktaş'ı konuk ediyor. Mücadele 25 dakika geride kalırken golsüz eşitlik sürüyor.
RİZE
30 Ocak 2020 Perşembe
İMSAK05:57
GÜNEŞ07:24
ÖĞLE12:36
İKİNDİ15:13
AKŞAM17:38
YATSI19:00
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