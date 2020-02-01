Bakan Turan: "Bu havaalanımızı inşallah bu yılın sonuna doğru hizmete açmayı planlıyoruz" Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan Rize-Artvin Havalimanı’nda incelemelerde bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan, RizeArtvin Havalimanı'nın bu yılın sonuna doğru hizmete açmayı planladıklarını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan, temeli 3 Nisan 2017'de atılan, dolgu çalışmaları ise aynı yılın 16 Eylül tarihinde başlayan ve Türkiye'nin deniz dolgusu üzerindeki 2. havalimanı olması planlanan RizeArtvin Havalimanı'nda incelemelerde bulundu.

Bakan Turan, burada yaptığı açıklamada çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini ifade ederek, "ArtvinRize Havaalanımız deniz üzerinde inşa ettiğimiz ikinci havaalanımız. OrduGiresun Havaalanı’ndan sonra RizeArtvin Havaalanı’mızı da denizin içerisinde inşa ediyoruz. Çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu havaalanımızı inşallah bu yıl içerisinde yılın sonuna doğru hizmete açmayı planlıyoruz. Bu havaalanının hizmete açılmasıyla birlikte özellikle Rize, Artvin, Ardahan gibi hatta Trabzon’un doğu bölgesindeki yerleşimlerdeki Erzurum’un kuzey yerleşiminde bulunan ilçelerdeki vatandaşlarımız bu havaalanından faydalanmış olacak. Burası üç bin metre pist boyuyla 60 metre pist genişliği ile tüm uçakların iniş ve kalkış yapabileceği bir havaalanı olacak” dedi.

RİZE 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 05:57

GÜNEŞ 07:24

ÖĞLE 12:36

İKİNDİ 15:13

AKŞAM 17:38

YATSI 19:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.