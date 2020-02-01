Çaykur Rizespor - Beşiktaş: 1-2

STAT: Çaykur Didi
HAKEMLER: Ümit Öztürk (xxx), İsmail Şencan (xxx), Kamil Çetin (xxx)
ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan (x) - Moroziuk (xx), Fernandes (xx), Talbi (xx), Melnjak (xx), Abdullah (xx), Diomande (xx) (Dk.83 Boriachuk x), Boldrin (xx), Umar Aminu (xx), Oğulcan (xx) (Dk.68 Garmash xx), Skoda (xxx)
BEŞİKTAŞ: Karius (xx) Gökhan Gönül, Vida (xxx), Ruiz (xx), Caner Erkin (xxx), Atiba (xx), Elneny (xx), Diaby (xx) (Dk.74 Boyd x), Ljajic (xxx) (Dk.83 Kartal Yılmaz (xx), N´Koudou (xx)(Dk. 89 Güven x), Burak (xx)
GOLLER: Dk. 36 Skoda (Çaykur Rizespor) Dk. 29 Burak Yılmaz, Dk. 79 Gökhan Gönül (Beşiktaş)
SARI KARTLAR: Diomande, Fernandes (Çaykur Rizespor)Süper Lig'in 20´nci haftasında Beşiktaş, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 29´uncu dakikada Burak Yılmaz ve 79´uncu dakikada Gökhan Gönül kaydetti. Ev sahibi ekibin golünü ise 36´ncı dakikada Milan Skoda´dan geldi.13´üncü dakikada Burak Yılmaz´ın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Ljajic´in şutunda top üstte auta çıktı.
22´nci dakikada Caner´i geri pasına Beşiktaş defansından önce topa müdahale eden Skoda, topla birlikte kaleci Karius´u geçti. Skoda´nın dar açıdan kaleye gönderdiği şutta top yan ağlarda kaldı.
29´uncu dakikada Ljajic´ın pası ile ceza sahasında topla buluşan Atiba, topu bekletmeden Burak´a çıkardı. Bu pasla penaltı noktasında topla bulaşan Burak´ın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
36´ncı dakikada skora denge geldi. Moroziuk´un ortasında Ruiz´in kafasından sekerek ceza sahasına doğru yükselen topu takip eden Skoda, kaleci Karius´tan önce araya girerek kafa ile topu ağlara gönderdi: 1-1.
Mücadelenin ilk yarısı 1-1´lik eşitlikle sona erdi.
60´ıncı dakikada ceza sahasına gönderilen pas ile topla buluşan Umar´ın şutunda top Karius´un üzerinden geçerek direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.
70´inci dakikada Garmash´ın pası ile topla buluşan Umar´ın kaleci ile karşı karşıya pozisyonda çektiği şut direğin yanından auta çıktı.
79´uncu dakikada Beşiktaş bir kez daha öne geçti. Burak Yılmaz ile yaptığı duvar pası sonrasında topla buluşan Ljajic, pasını sağ çaprazdaki Gökhan Gönül´e verdi. Gökhan´ın sert şutunda top filelerle buluştu: 1-2.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş deplasmanda Çaykur Rizespor´u 2-1 mağlup etti.
RİZE
30 Ocak 2020 Perşembe
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