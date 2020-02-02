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Minik Yürekler kampanyasının 2. projesi "Sevgi Dolabı" hayata geçti

İHA

Minik Yürekler kampanyasının 2. projesi olan "Sevgi Dolabı" hayata geçti.

Minik Yürekler kampanyasının 2. projesi "Sevgi Dolabı" hayata geçti

Minik Yürekler kampanyasının 2. projesi olan "Sevgi Dolabı" hayata geçti.
Lösemi hastalığına yenik düşen Rize Ardeşenli Emir Şeremet’in annesi Nevin Şeremet ve Ardeşen Kent Konseyi Derneği’nin öncülüğünde başlatılan proje kapsamında Trabzon Farabi Hastanesi Çocuk Onkolojisi bölümüne "Sevgi Dolabı" yerleştirildi. Dolaba hayırsever vatandaşların yardımlarıyla toplanılan eşyalar yerleştirildi.
Lösemi hastalığına dikkat çekip farkındalık oluşturulmaya çalışılan ve öncülüğünü Arzu Gültekin’in yaptığı "Bir Can’a Can Ol Platformu" ile lösemiyle mücadele eden çocuklara yardım eli uzanıyor.
Daha önce hastalığa yenik düşen Esra Şerifoğlu ve Emir Şeremet’in yaşam mücadelesine destek için önemli çalışmalara imza atan platform sayesinde birçok vatandaş bilinçlendirildi.
Bu kapsamda Rize’nin Ardeşen ilçesinde başlatılan "Minik Yürekler" kampanyasının ikinci projesi hayata geçti. Emir Şeremet’in annesi Nevin Şeremet ve Ardeşen Kent Konseyi Derneği’nin öncülüğünde toplanan yardımlar Trabzon Farabi Hastanesi Çocuk Onkoloji servisinde oluşturulan dolaplara yerleştirildi.
Projeye ilişkin açıklamalarda bulunan Arzu Gültekin "Hayatta onsuz bir dakika nefes alamam dediğim yeğenim, kanser savaşçısı Esra'mın (Esra Şerifoğlu) melek olmasıyla hayata tutunmaya çalıştığım bir hikaye oluştu. Emir'imin (Emir Şeremet) hastalığıyla da lösemi ile savaşımızın başladığı bir hikaye. Biz bir teyze bir anne el ele tutuştuk. Emir’imizin annesi Nevin Ökten Şeremet ile başka yanan yüreklere merhem olmaya çalışıyoruz. Trabzon Farabi Hastanesi Çocuk Onkoloji Servisi için hazırladığımız Emir Şeremet ve Esra Şerifoğlu sevgi dolabının kıyafetleri katlandı. Bu hazırlığımızda Ardeşen Kent Konseyi Derneği’mizin ve çok değerli dostlarımızın katkıları oldu. Dernek başkanımız Sevilay Yanılmaz’ın şahsında katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Eşyalar yaş ve cinsiyete göre ayrılıp paketlendi. İlçe Kaymakamımız Ufuk Özen Alibeyoğlu, Ticaret Odası Başkanımız İsmail Kuyumcu, Ardeşen Kent Konseyi Derneği ve bir grup iyilik savaşçısı ile paketlerimizi hazırladık. Ardeşen’de Ye Sev Cafe bize kapılarını açtı. Gözlerimiz dolu dolu kalbimiz bir çocuğunki gibi masum, kim olduğumuzu ve dünyaya niye geldiğimizi bir kez daha hatırladık. Sizler bize destek veren o güzel kalpli insanlar iyi ki varsınız. Sesimize ses verdiniz. İyilik olup yağdınız üzerimize. Kıyafetler doldu taştı. Biz bugün kıyafet katlamadık, insanlığın ölmediğini, tüm kötülüklere rağmen dünyada hala çok güzel kalplerin olduğunu kanıtladık. Daha sonra hazırlanan eşyaları Ardeşen Kent Konseyi Derneği ile birlikte Trabzon Farabi Hastanesi Çocuk Onkolojisi servisinde hazırlanan Sevgi Dolabı’na yerleştirdik" dedi.
Ardeşen Kent Konseyi Derneği Başkanı Sevilay Yanılmaz da herkese teşekkür ederek “İhtiyaç sahibi aileler kendileri ve çocukları için gerekli olan her şeyi ücretsiz olarak dolabımızdan alıp kullanabilecekler” ifadelerini kullandı.
Minik Yürekler kampanyasının ilk projesinde Ardeşen Mesut Karaoğlu İlkokulu’nda okuyan öğrenciler kendi çabalarıyla yaptıkları bileklikleri satarak elde edilen gelirleri lösemi hastalarına bağış için kullanmıştı.

RİZE

30 Ocak 2020 Perşembe

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