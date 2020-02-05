Rize´de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

DOĞA Koruma Milli Parklar (DKMP) Rize Şube Müdürlüğü ile Kaçkar Dağları Milli Park Müdürlüğü ekipleri, il genelinde yaban hayatına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, bir yandan avcıları kontrol ederken, bir yandan da kar yağışının etkili olduğu yüksek rakımlı noktalarda yemleme çalışması yapıyor.

Kent genelinde tüm avlaklarda eş zamanlı olarak Rize DKMP Şube Müdürlüğü ve Kaçkar Dağları Milli Park Müdürlüğü ile 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince ortaklaşa koruma ve kontrol faaliyetinde bulundu. 7 ayrı noktada, 7 ekip tarafından yapılan çalışmalarda, avlaklarda avlanmak için kota alan toplam 194 avcıdan 47'si kontrol edildi.

DOĞAYA YEM BIRAKILDI

Koruma çalışmaları kapsamında özellikle yüksek rakımlı bölgelerde yoğun geçen kış şartlarında yaban hayvanlarının besin ihtiyacının karşılanması ve yaban hayvanlarıinsan çatışmasının önüne geçilmesi maksadıyla yaban hayatı yemleme çalışmaları yapıldı. Av koruma ekipleri 220 kilo yonca ot, 150 kilo pazar artığı, 100 kilo karışık yem, 50 kilogram da sakatat bıraktı. Ayrıca yemleme çalışmalarının yapıldığı alanlara 7 adet fotokapan da yerleştirildi.

Rize DKMP Şube Müdürlüğü´nden yapılan açıklamada, il genelindeki avlaklarda yemleme ve koruma kontrol faaliyetlerine gerek av koruma memurları vasıtasıyla, gerekse jandarma, emniyet teşkilatı ve diğer paydaşlarla beraber devam edecekleri belirtildi.



RİZE 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 05:52

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