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İsmail Kartal: "Göztepe deplasmanından puanlarla dönmenin hesaplarını yapıyoruz" Çaykur Rizespor ...

İHA

Göztepe maçı hazırlıkları kapsamında açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Her hafta birbirinden önemli maçlar oynuyoruz. Göztepe, taraftarı sayesinde agresif ve coşkulu oynuyor. Oradan nasıl puanlarla döneriz, bunun çalışmalarını yapıyoruz" dedi.

Göztepe maçı hazırlıkları kapsamında açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Her hafta birbirinden önemli maçlar oynuyoruz. Göztepe, taraftarı sayesinde agresif ve coşkulu oynuyor. Oradan nasıl puanlarla döneriz, bunun çalışmalarını yapıyoruz” dedi.
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, pazartesi günü İzmir deplasmanında karşılaşacakları Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Mehmet Cengiz Tesisleri’nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör İsmail Kartal, pazar günü sabah İstanbul aktarmalı olarak İzmir’e hareket edeceklerini söyleyerek, “Her hafta birbirinden önemli maçlar oynuyoruz. Bu ligde herkes herkesten puan alabiliyor. Biz de Göztepe’ye puan ya da puanlar almak için gidip, alt sıralardan yukarılara tırmanmak için bir çaba içerisindeyiz” dedi.

"İzmir'den puanlarla dönmek istiyoruz"
Göztepe deplasmanından puan ya da puanlar alarak dönmek istediklerini söyleyen Kartal, “Göztepe taraftarının takıma itici bir gücü var. Taraftar sayesinde takım çok agresif ve coşkulu oynuyor. Galatasaray’ı, Trabzon’u, Beşiktaş’ı yendiler. Büyük takımlarla dahi olsa kendi evlerinde taraftarın desteği ile iyi oynuyorlar. Biz de üç maçını izledik. Çalışmalarımız devam edecek. Oradan nasıl puanlarla döneriz, bunun çalışmalarını sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

"Sezonu rahat bitirmek istiyoruz"
Son oynadıkları Beşiktaş maçı da dahil ortaya koydukları mücadele sonucunda istedikleri puanları alamadıklarını söyleyen Kartal, “Bundan sonra hem puan almak, hem de iyi mücadele ederek güzel, rahat bir şekilde sezonu bitirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı. Her hafta oynadıkları maçlarda geride çalışıp bekleyen ve hak eden oyuncuyu oynatma gayretinde olduğunu söyleyen Kartal, “Eksikleri oyuncular bulacak. Benim oğlum da oynuyor Fenerbahçe’de. Beni arıyor, ’Baba hoca beni kesti’ diyor. ’Ne yapayım? Kendin geç aynanın karşısına. Nerede hata yaptın, nerede eksiğin var, düşün bul. Daha çok çalış. Hocan ile konuş. Hocan kesmesin’ diyorum. ’Tamam baba’ diyerek kabul ediyor. Futbolcunun küçüğü de, büyüğü de aynı” dedi.

"Fizik gücümüz çok iyi"
Önlerinde zor maçların olduğunu ifade eden Kartal, “Hedef koymadan maç maç değerlendirme yapıyoruz. Beni en çok mutlu eden, takımımız iyi mücadele ediyor. İyi oynamaya çalışıyoruz, fizik gücümüz çok iyi. Birinci demeyelim ama ligin en çok koşan, en çok mücadele eden takımlarından biriyiz. Takımın birlikteliği, arkadaşlığı ve ortaya koyduğumuz iradeden dolayı çok mutluyum. Belki ilk yarı beş maçta bir puan aldık ama önümüzdeki dönemde daha fazla alabiliriz. Takımımızın şablonu ve oyun sistemimiz oturdu. Herkes ne yapacağını çok iyi biliyor” diye konuştu.

RİZE

05 Şubat 2020 Çarşamba

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