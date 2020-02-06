Rize´de mucit fikirler, 8 bin liralık ödül için yarışıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Rize´de mucit fikirler, 8 bin liralık ödül için yarışıyor

DHA

RİZE'nin ekonomik, sosyal, tarımsal, kültürel, turizm gibi farklı alanlardaki zenginliklerine katkı sunmak, sorunlarına ise çözüm üretmek için düzenlenen 'Rize İçin Bir Fikrim Var' proje yarışmasına müracaatlar sürüyor. Yarışma sonunda birinci olan projeye 8 bin lira ödül verilecek. Başvurular sonucunda çok yararlı fikirlerin ortaya çıkacağını belirten Rize Valisi Kemal Çeber, 'Bazen gülümsetecek, bazen Rize'nin zekasını, hazır cevaplılığını, pratik zekasını yansıtacak, bazen de hayal gücünün ne kadar geniş olduğunu gösterecek projeler geleceğinden ben eminim" dedi.

RİZE'nin ekonomik, sosyal, tarımsal, kültürel, turizm gibi farklı alanlardaki zenginliklerine katkı sunmak, sorunlarına ise çözüm üretmek için düzenlenen 'Rize İçin Bir Fikrim Var' proje yarışmasına müracaatlar sürüyor. Yarışma sonunda birinci olan projeye 8 bin lira ödül verilecek. Başvurular sonucunda çok yararlı fikirlerin ortaya çıkacağını belirten Rize Valisi Kemal Çeber, 'Bazen gülümsetecek, bazen Rize'nin zekasını, hazır cevaplılığını, pratik zekasını yansıtacak, bazen de hayal gücünün ne kadar geniş olduğunu gösterecek projeler geleceğinden ben eminim" dedi.
Kentte ekonomik, sosyal, tarımsal, kültürel, turizm gibi farklı alanlardaki zenginliklerine katkı sunmak, sorunlarına ise çözüm üretmek için düzenlenen 'Rize İçin Bir Fikrim Var' proje yarışmasına müracaatlar sürüyor. Rize için ortaya konulacak fikirlerin yarışacağı yarışmada başarılı olanlar, para ödülünün sahibi olacak. Son başvuru tarihi 15 Şubat 2020 olan yarışmada, birinciye 8 bin, ikinciye 5 bin, üçüncüye de 3 bin TL ödül verilecek. 2 Mart'ta sonuçların açıklanacağı etkinlikte, fikirlerin hayata geçirilmesi için de katılımcılara destek de sağlanacak. Sonuçları merakla beklenen yarışmada; ortaya çıkacak fikirler, kentte ilgili kurumlarca hazırlanacak projelerin de ilham kaynağı olacak.
'RİZE İÇİN FİKİRLERİNİ ALMIŞ OLACAĞIZ'
Rize Valisi Kemal Çeber, dereceye giren projeler üzerinde mutlaka çalışacaklarını belirterek, "Rizeli hemşehrilerimiz memleketlerini çok seviyor. Memleketini sürekli düşünüyor, bir şeyler yapmak istiyor. Her gittiğimiz yerde, özellikle Rize dışındaki seyahatlerimizde hemşehrilerimizle sohbetlerde Rize ile ilgili sürekli bir kaygıları, dertlenmeleri olduğunu ve birçok şeyin yapılmasını istediğini arzu ettiklerini görüyoruz. Biz de bunları 'toparlayalım' dedik ve hemşehrilerimiz arasında böyle bir çalışma yapmaya karar verdik. Rize için bir fikrim var adı altında bir site oluşturduk. Burası aracılığıyla insanlar Rize´yle ilgili fikirlerini, önerilerini yazacaklar. Herhangi bir kısıtlama yok, sanayi olur, turizm, ulaşım olur, her konuda fikirlerini, yapılmasını istedikleri önerilerini bize ulaştıracaklar. Yapılan değerlendirmeler sonucunda 3'e girenlere ödüllerde verilecek, ama onun dışında da oraya fikir olarak önerilen her şey tarafımızdan görülecek, ilgili birimler tarafından değerlendirilecek ve tüm hemşehrilerimizin bu yöntemle Rize için fikirlerini almış olacağız. Dereceye giren projeler üzerinde mutlaka çalışacağız. Fikrini sunan aynı zamanda bir şeyler de yapmak istiyor ise ona da sonuna kadar destek olacağız" dedi.
'İLGİNÇ PROJELER GELECEĞİNDEN EMİNİM'
Karadeniz insanının çok zeki olduğunu belirten Vali Çeber, "Buranın coğrafyası, fiziki şartları insanlara birçok sorunu kendisini çözme zorunluluğu getirir. İlginç çözüm yöntemleri de icatları da sık sık haberlere konu olur. Rize insanı çok zeki ve özellikle pratik zekasını çok iyi kullanabiliyor. Bazen `vay be bunu da duydum´ dedirtecek çok enteresan fikirler geliyor. Bizleri bazen gülümsetecek Rizelinin zekasını, hazır cevaplılığını, pratik zekasını yansıtacak, bazen de hayal gücünün ne kadar geniş olduğunu gösterecek projeler geleceğinden ben eminim" diye konuştu.
'FİKİR YARIŞMASI İLGİ GÖRECEKTİR'
Fikir yarışmasının ilgi göreceğini kaydeden kent sakinleri de, güzel projelerin ortaya çıkacağını vurguladı. Yasemin Özçelik, "Rizelilerin her sorun için mutlaka bir çözüm fikri vardır. Ve o çözüme en hızlı şekilde ulaşmak için çaba sarf ederler, sonuca ulaşana kadar gözlerine uyku girmez" derken Mehmet Albayrak ise "Karadenizliler çok pratiktir, sorunu tespit eder ve çözümü en kısa yoldan bulur, çözümsüz bir sorun bırakmaz, bu yarışmada da ilginç sorunlara ilginç çözümler gelecektir" ifadelerini kullandı.

RİZE

06 Şubat 2020 Perşembe

  • İMSAK 05:51
  • GÜNEŞ 07:17
  • ÖĞLE 12:37
  • İKİNDİ 15:21
  • AKŞAM 17:47
  • YATSI 19:08
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İsmail Kartal: "Göztepe deplasmanından puanlarla dönmenin hesaplarını yapıyoruz" Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal: "Sezonu rahat bitirmek istiyoruz"
YEREL HABERLER İsmail Kartal: "Göztepe deplasmanından puanlarla ...
Rize´de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
YEREL HABERLER Rize´de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
Çamlıhemşin'de yola düşen kayalar için önlem isteği
YEREL HABERLER Çamlıhemşin'de yola düşen kayalar için önlem isteği
Otomobil yamaçtan kopan kayalardan kıl payı kurtuldu
YEREL HABERLER Otomobil yamaçtan kopan kayalardan kıl payı kurtuldu
Ismael Diomande: İstiklal Marşı okumam normal bir hareket
YEREL HABERLER Ismael Diomande: İstiklal Marşı okumam normal bir ...
Karadeniz'de kar güzelliği
YEREL HABERLER Karadeniz'de kar güzelliği
Rizeli'nin kuzine aşkı hiç bitmiyor Rizeli kuzine ustası Ergün Kazmaz: "Japonya’ya bile kuzine gönderiyoruz"
YEREL HABERLER Rizeli'nin kuzine aşkı hiç bitmiyor Rizeli kuzine ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X