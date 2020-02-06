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Minik Halime yaşam mücadelesi veriyor

İHA

Rize'de yaşayan Emine ve Nuh Kandemir çiftinin en küçük çocuğu olan 3 yaşındaki Halime Sena, doğduktan 1 yıl sonra ortaya çıkan hastalık nedeniyle yaşam mücadelesi veriyor.

Minik Halime yaşam mücadelesi veriyor

Rize’de yaşayan Emine ve Nuh Kandemir çiftinin en küçük çocuğu olan 3 yaşındaki Halime Sena, doğduktan 1 yıl sonra ortaya çıkan hastalık nedeniyle yaşam mücadelesi veriyor.
Henüz 6 aylıkken diyafram ameliyatı olmak zorunda kalan ve 1 yaşında ortaya çıkan hastalık nedeniyle yaşam mücadelesi veren minik Halime Sena gün geçtikçe kasları zayıfladı ve yutması zorlaştı. Yeme ve içme duyularını kaybeden Minik Sena’nın boğazı delinerek bir süre yoğun bakımda yattıktan sonra taburcu edildi. 1 yıldır ailesi tarafından evinde tedavisi sürdürülen Sena için aylık 4 bin lira harcama yaptıklarını dile getiren ailesi yetkililerden ve duyarlı vatandaşlardan feryatlarını duyup yardım istediler.
Anne Emine Kandemir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istediklerini belirterek ”Cumhurbaşkanımıza kendi imkânlarım ile sesimi duyuramadım. Maddi ve manevi olarak Cumhurbaşkanımızın sesimizi duymasını istiyoruz. Halime Sena’nın teşhisi koyulamadı. Kanserin bile tedavisi bulundu fakat kas üzerine olan hastalıklarda halen yok. 9 sene önce diğer kızımı kaybettim fakat hala daha bir gelime yok. Çoğu aile bu hastalıktan çocuklarını kaybetti. Ben bir daha kaybetmek istemiyorum. Bir umut ışığı yurtdışında nerede varsa. Cumhurbaşkanı sesimizi duysun beni oraya göndersin. Medikal masraflarımızda çok zorlanıyoruz” ifadelerini kullandı.
Baba Nuh Kandemir ise doktorların yüzde 1015 gibi bir oranla hastalığın ismini koyma gibi bir çabalarının olacağını söylediklerini ifade ederek "Tanısı henüz net olarak koyulamadı. Cumhurbaşkanımıza seslenmek istiyorum. 9 aydan önce doktorun gerek duyduğu miktarla malzemelerimizi alabiliyorduk. 9 ayda çıkan bir sağlık uygulaması ile bu malzemelerimiz kısıtlandı. Günde 40 adet kullandığımız malzemeyi bize 10 adet olarak veriyorlar. Geri kalan malzemeleri kendi cebimizden alıyoruz. Bu bir iki aylık bir olay değil. Bu malzemeleri her gün sürekli kullanmamız gerekiyor. Bizim gibi ailelere bu malzemeleri ücretsiz vermelerini istiyoruz” diye konuştu.

RİZE

06 Şubat 2020 Perşembe

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