Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan: "Eğer doğayı hoyratça tüketirsek geleceğimizi karartmış oluruz"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan: "Eğer doğayı hoyratça tüketirsek geleceğimizi karartmış ...

İHA

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, bir dizi ziyarete bulunmak üzere geldiği Rize'de, Rize'ye hayran olan kitlenin doğal güzelliklere hayran kaldığını dile getirerek "Eğer doğayı hoyratça tüketirsek geleceğimizi karartmış oluruz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan: "Eğer doğayı hoyratça tüketirsek geleceğimizi karartmış oluruz"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, bir dizi ziyarete bulunmak üzere geldiği Rize'de, Rize'ye hayran olan kitlenin doğal güzelliklere hayran kaldığını dile getirerek "Eğer doğayı hoyratça tüketirsek geleceğimizi karartmış oluruz" dedi.
Rize Valisi Kemal Çeber'i makamında ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, sonrasında Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ve AK Parti İl Başkanı İshak Alim'i ziyaret etti. Rize Valiliğinde Rize’nin kültür ve turizm çalışmalarının konuşulduğu toplantıya katılan Bakan Yardımcısı Demircan, toplantı sonrasında açıklama yaparak, "Rize'nin kültür, sanat, turizmine yönelik tanıtıcı faaliyetler geliştirecek görüşmeler gerçekleştirdik. Altyapısı, üstyapısı ile Rize ciddi bir noktaya geldi. Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptıkları ile bu noktaya gelen Rize'yi daha ileri götürmek, yeni hedeflerin peşinden koşmak bizim görevimiz. Doğa turizmi, kültürel varlıklarımız, gastronomimizi, daha etkili yaklaşımlarla ülkemizdeki vatandaşın ilgisine, dünyadaki turizm potansiyelini buraya çekmeye yönelik neler yapabiliriz? Bunları değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.
Rize’nin doğasını koruyarak, hoyratça tüketilmemesi gerektiğini sözlerine ekleyen Demircan, "Hedefimiz belli. Rize'yi daha yukarı taşımak. Daha çok Türkiye'nin gündemine getirmek. Rizelinin refahına katkıda bulunmak. Coğrafya kaderimizdir. İklimimiz karakterimizdir. Çevremizi koruyarak güzelleştirmeliyiz. Rize'mizi seven hayran olan büyük bir kitle var. Rize'nin doğal güzelliklerine hayranlar. Eğer onları hoyratça tüketirsek geleceğimizi karartmış oluruz. Bu bilincin kökleşerek gelişmesi lazım. Çirkinliklere müsaade etmeden, geleceğimizi nasıl inşa ederiz? Bu bizim gündemlerimizden biri. Bu konu buranın yöneticileri ve hükumetimizin gündeminde her zaman var" dedi.

RİZE

07 Şubat 2020 Cuma

  • İMSAK 05:50
  • GÜNEŞ 07:16
  • ÖĞLE 12:37
  • İKİNDİ 15:22
  • AKŞAM 17:48
  • YATSI 19:09
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Minik Halime yaşam mücadelesi veriyor
YEREL HABERLER Minik Halime yaşam mücadelesi veriyor
Minik Halime, teşhisi konulamayan hastalıkla savaşıyor
YEREL HABERLER Minik Halime, teşhisi konulamayan hastalıkla ...
Rize´de mucit fikirler, 8 bin liralık ödül için yarışıyor
YEREL HABERLER Rize´de mucit fikirler, 8 bin liralık ödül için ...
İsmail Kartal: "Göztepe deplasmanından puanlarla dönmenin hesaplarını yapıyoruz" Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal: "Sezonu rahat bitirmek istiyoruz"
YEREL HABERLER İsmail Kartal: "Göztepe deplasmanından puanlarla ...
Rize´de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
YEREL HABERLER Rize´de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
Çamlıhemşin'de yola düşen kayalar için önlem isteği
YEREL HABERLER Çamlıhemşin'de yola düşen kayalar için önlem isteği
Otomobil yamaçtan kopan kayalardan kıl payı kurtuldu
YEREL HABERLER Otomobil yamaçtan kopan kayalardan kıl payı kurtuldu
Ismael Diomande: İstiklal Marşı okumam normal bir hareket
YEREL HABERLER Ismael Diomande: İstiklal Marşı okumam normal bir ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X