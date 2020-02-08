Rize'de toprak kayması sonucu 2 ev hasar gördü Evi toprakla dolan Gürcistan uyruklu kadın komşularının kendisine seslenmesi ile durumun farkına varmış

Rize şehir merkezindeki Eminettin mahallesinde toprak kayması nedeniyle 2 ev hasar gördü, bir evin içi toprak doldu.

İçi toprak dolu evde yaşayan Gürcistan uyruklu İamze Kodua, dışarıdan komşularının "Yaşıyor musunuz?" diye seslenmesi ile kendi evlerinde bir şey olduğunu fark ettiğini dile getirdi.

Olay Rize Merkez Eminettin mahallesinde meydana geldi. Gece saat 01.30 sularında büyük bir gürültüyle uyanan mahalle sakinleri, ne olduğunu bakmak için balkona çıktıklarında gözlerine inanamadı. Evin hemen arkasında ki toprak kütle yağmurdan dolayı kayarak binaya çarptı. Yoğun toprak kütlesine dayanmayan binanın duvarı yıkılınca 2 ev hasar gördü. 1 evin balkon duvarı yıkılırken, diğer evin ise bir odası tamamen toprak ile doldu.

Duvarın yıkıldığı evde yaşayan Gürcistan uyruklu İamze Kodua olayı İHA muhabirine anlattı. Kodua, saat 01.30 sularında televizyon izlediği sırada büyük bir gürültü ile irkildiğini dile getirerek ne olduğunu anlamak için cama çıktığını ve komşularının kendisine sağlık durumunu sorduğunu, o şekilde kendi ikamet ettiği eve bir şeyler olduğunu anladığını ifade etti. Kodua “Gece saat 01.30’da büyük bir gürültü oldu. Deprem oluyor zannettim. Oturma odasında televizyon izliyorduk. Oda da yakalanmadım bu olaya. 23 dakika sürdü. Ne yapacağız diye şoka girdik. Ses kesildikten sonra baktım, karanlıktı bir şey anlayamadım. Karşı taraftaki evden komşular bize bağırdılar 'yaşıyor musun' diye. Korkudan dışarıya çıkmaya çalışıyoruz ama bu tarafta ne olduğunu anlayamadık ki. Komşular bize iyi misiniz, yaşıyor musunuz diye sorunca dedim ‘Arka tarafa bir bakalım, onlar iyiler bizi soruyorlar’. Geldim baktım odanın duvarı yıkılmış. Hemen kapattık buraları, koşarak dışarıya çıktık. Ondan sonra Allah razı olsun ekipler geldi, müdahale ettiler” ifadelerini kullandı.

Olaya şahit olan mahalle sakini Ali Tornacı ise “Büyük bir ses duydum. Doğalgaz patlaması gibi, deprem gibi bir şey hissettim. Çıktım balkona baktım dışarıda bir şey göremedim. Sonra bir yarım saat içerisinde bekçi ve polis falan geldi. Bizi ‘Evi boşaltın’ diye uyardılar ve evi terk ettik” dedi.

RİZE 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 05:49

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