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İstinat duvarı çöktü, zarar gören 2 daire boşaltıldı

DHA

RİZE´de, heyelan nedeniyle çöken istinat duvarı, 6 katlı binanın ilk 2 katına çarptı. 2 katta oturanlar, tedbir amaçlı tahliye edildi.

RİZE´de, heyelan nedeniyle çöken istinat duvarı, 6 katlı binanın ilk 2 katına çarptı. 2 katta oturanlar, tedbir amaçlı tahliye edildi.
Eminettin Mahallesi Buzlu Sokak'ta gece yarısı yağan sağanak nedeniyle heyelan meydana geldi. Heyelanda çöken istinat duvarı, 6 katlı Kutlu Apartmanı´nın ilk 2 katına çarptı. İstinat duvarından kopan taş ve toprak parçaları 1'inci kattaki dairenin yatak odasının duvarını kırıp, içeri girdi. Şans eseri ölen ya yaralananın olmadığı olayda, ilk 2 katta hasar oluştu. Hasar gören dairelerde yaşayanlar, tedbir amaçlı tahliye edildi.
'OTURMA ODASINDA UYUMASAYDIK, BİZ YOKTUK'
Birinci katta yaşayan Gürcistan uyruklu İamze Kodua, "Oturma odasında televizyon izlerken uyuya kaldık. Büyük bir gürültü duydum, ev sallandı, deprem oldu zannettim. Pencereden dışarı baktım, sokak karanlık olduğu için bir şey görmedim. Evi dolaşmaya başladım. Yatak odasına girdiğimde duvarın yıkıldığını, bütün toprağın içeri girdiğini gördüm. Normalde orada yatıyoruz. Dün gece ise hem havanın soğuk olması hem de televizyon izlediğimiz için oturma odasında yattık. Yatak odasında olsaydık üzerimize yıkılacaktı, biz şimdi olmayacaktık" dedi.
'HIZLICA ÖNLEM ALINMASI LAZIM'
Binanın 2´nci katındaki dairede oturan Ahmet Oflu da, ailece evde olmadıklarını, muhtarın kendisini araması üzerine olaydan haberdar olduğunu anlatarak, "Misafir odamız hasar görmüş. Hızlıca tadilatını yaptırdık. Çöken yer çok büyüktü. Büyük tehlike atlattık. Ekipler geldi inceleme yaptı, binanın statik olarak etkilenmediğini ifade ettiler. Kolonlarda, kirişlerde bir hasar yok, bina oturulabilir bir durumda. Ancak duvarın çöktüğü yerde tehlike devam ediyor. Oraya hızlıca önlem alınması lazım" diye konuştu.

RİZE

08 Şubat 2020 Cumartesi

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