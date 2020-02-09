Çaykur Rizespor'a kar engeli

-Süper Lig'in 21´inci hafta müsabakası için yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Çaykur Rizespor, yaşanan kötü hava koşulları nedeniyle Trabzon Havalimanı´ndaki uçuş seferlerinin akmasından dolayı İzmir'e gidemedi.
Çaykur Rizespor, Süper Lig´in 21´inci haftasında oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarını Rize´de kendi tesislerinde tamamladıktan sonra bugün sabah saatlerinde Trabzon Havalimanı'ndan İzmir´e gitmeyi planlıyordu. Havalimanında ki uçuşların aksaması dolayısıyla kendi tesislerinde beklemeye başlayan Çaykur Rizespor'un Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileri ile görüştükleri öğrenildi.
Uygun hava şartlarının oluşması durumunda Çaykur Rizespor'un İzmir´e gitmesi bekleniyor. TFF´nin kötü hava şartlarının devam etmesi durumunda mücadeleyi bir gün sonraya ya da ileri bir tarihe erteleyeceği öğrenildi.
RİZE
09 Şubat 2020 Pazar
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