Süper Lig'in 21. Haftasında 10 Şubat Pazartesi günü oynanması planlanan GöztepeÇaykur Rizespor müsabakası, Rizespor kafilesinin İzmir'e ulaşamaması nedeniyle ertelendi.

Doğu Karadeniz Bölgesinde geçtiğimiz günlerde başlayan ve kısmı zamanda halen devam eden yoğun kar yağışı dolayısıyla Çaykur Rizespor kafilesi, Trabzon ve çevre havalimanlarındaki uçuşların iptal olması sebebiyle İzmir'e ulaşamadı.

Konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamada olumsuz hava koşulları dolayısıyla Çaykur Rizespor kafilesinin İzmir'e ulaşamaması nedeniyle maçın ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.

TFF'den yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Süper Lig'in 21. Haftasında 10 Şubat Pazartesi günü oynanması planlanan GöztepeÇaykur Rizespor müsabakası, tüm hafta sonu boyunca ülkenin Kuzey ve Doğu bölgelerini etkisi altına alan olumsuz hava şartlarından dolayı Trabzon ve çevre havalimanlarındaki uçuşların iptal olması, Çaykur Rizespor kafilesinin de İzmir'e ulaşamaması nedeniyle ertelendi."

Karşılaşmanın oynanacağı tarih Futbol Federasyonu tarafından daha sonra kamuoyuna duyurulacak.

RİZE 09 Şubat 2020 Pazar İMSAK 05:48

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