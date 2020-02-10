Rizeli Halil Kazdal 8. katta kardan adam yaptı

'Babam ve ben'

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Rize'de kar yağışının durmasıyla ortaya renkli görüntüler çıkmaya başladı.

Rize’de karın yağmasıyla her yer beyaza büründü. Rize şehir merkezinde Atmeydanı Mahallesi Ortaalan mevkiinde oturan Halil Kazdal’da merkezde 50 santimetreyi bulan kar kalınlığını eğlenceye dönüştürdü. Bir apartmanın 8. katında oturan Halil Kazdal, balkonuna yağan karlardan yan yana 2 tane kardan adam yaptı.

Kazdal'ın sosyal medyada paylaştığı kardan adam görüntüsü bir anda beğeni ve paylaşım rekorları kırdı.

RİZE 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 05:47

GÜNEŞ 07:13

ÖĞLE 12:37

İKİNDİ 15:25

AKŞAM 17:52

YATSI 19:12

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