Kayak takımları ile sokak aralarında kaydı

RİZE'de hafta sonu etkili olan kar yağışının ardından sokaklara beyaza büründü. Belediye ekipleri temizleme çalışmaları yaparken, halk sokakta poşetlerle ve kızaklarla kaydı. Kayak takımlarıyla sokak aralarında kayan Mehmet Balıkçı'nın cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüleri de sosyal medyada paylaşıldı.

Kentte etkili olan kar yağışının ardından özellikle Pazar ilçesi beyaza büründü. Bugün karla kaplı sokaklara dökülen halk, poşetlerle ve kızaklarla kayarak keyifli zaman geçirdi. Pazar'da Mehmet Balıkçı'nın kayak takımları ile sokağa çıkması da dikkat çekti. Belediye ekipleri sokaklarda kar temizleme çalışması yaparken, Balıkçı da yokuştan aşağı kayıp, uzun süre eğlendi. Balıkçı'nın o anları cep telefonu kamerasıyla görüntülenip. sosyal medyada paylaşıldı. Balıkçı'nın videosu kullanıcılar tarafından beğeni topladı.



RİZE 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 05:47

GÜNEŞ 07:13

ÖĞLE 12:37

İKİNDİ 15:25

AKŞAM 17:52

YATSI 19:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.