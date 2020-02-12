Rize'de heyelan anı cep telefon kamerasına yansıdı

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Rize'nin Pazar ilçesinde yaşanan heyelan cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Rize'de etkili olan kar yağışının ardından karlar bazı noktalarda erimeye başladı. Karların erimesi ile heyelanlar görülürken, PazarHemşin karayolu Yeniköy Mahallesi Paşaloğlu mevkiinde yaşanan heyelan nedeniyle yol yaklaşık 1 saat ulaşıma kapalı kaldı. Heyelan anı çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülenirken, yapılan çalışmaların ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.

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