Ovit Tüneli ile artık Rize-Erzurum arasındaki bağlantı hiç kesilmiyor Ovit Tüneli sayesinde, Ovit Dağı’na kar yağmasına rağmen Rize-Erzurum karayolunda trafik aksamıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Ovit Tüneli ile artık Rize-Erzurum arasındaki bağlantı hiç kesilmiyor Ovit Tüneli sayesinde, Ovit ...

İHA

– Rize'nin İkizdere ilçesinde 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağından ulaşım sağlandığı RizeErzurum karayolu yapılan Ovit Tüneli sayesinde artık kapanmıyor.

Ovit Tüneli ile artık Rize-Erzurum arasındaki bağlantı hiç kesilmiyor Ovit Tüneli sayesinde, Ovit Dağı’na kar yağmasına rağmen Rize-Erzurum karayolunda trafik aksamıyor

– Rize'nin İkizdere ilçesinde 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağından ulaşım sağlandığı RizeErzurum karayolu yapılan Ovit Tüneli sayesinde artık kapanmıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2018 yılının Haziran ayında açılışı gerçekleştirilen Ovit Tüneli sayesinde RizeErzurum karayoluna yoğun kar yağmasına rağmen trafik artık aksamıyor. 2017 yılının Kasım ayında yörede kar yağışının etkili olmasının ardından tek tüpten ulaşıma açılan ardından resmi açılışı da 2018 yılının Haziran ayında gerçekleşen Ovit Tüneli sayesinde, Ovit Dağı’na yoğun kar yağmasına rağmen RizeErzurum karayolunda yıllarca süren kar çilesi artık yaşanmıyor. Tünel olmadan önce kullanılan eski yol ise kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapalı bulunuyor.
Ovit tüneli sayesinde rahatlıkla dağı aştıklarını dile getiren Emre Öztürkoğlu isimli vatandaş “Biz eski otobüs şoförüyüz. Eskiden geçmek mümkün değildi. Şuan her şey çok güzel” dedi.
Ovit Tüneli’nin bir velinimet olduğunu dile getiren tır şoförü Bekir Seyhan, “Ben bu yola yaklaşık 2010’dan beri çalışıyorum. Daha önceleri burayı geçmemiz mümkün değildi. Kasım ayından sonra burada yol kapanıyordu. Şuanda hava şartları ne olursa olsun bu yolu kullanıyoruz. Allah yapandan da, devletimizden de, herkesten de razı olsun. Biz Ankara’dan İspirYusufeli arasındaki barajlara malzeme taşıyoruz. Bu yolu sadece yazları kullanabiliyorduk. Şimdi Şubat ayındayız hala kullanıyoruz. Burası bir velinimet. Gereksiz yatırım olarak nitelendiriyorlar ama sonuçta bu bir hizmet 3 yıllık, 5 yıllık bir yatırım değil. Düşünsenize Erzurumlu bir vatandaş kalkacak 3 saat sonra gelecek Rize’ye tatilini yapacak, denize girip akşamında geriye dönecek. Bu yol sadece bu tünelle bitmiyor ki, sonra ki tünellerde var. Türkiye ileriye dönük yatırımlar yapıyor, gereksiz gibi gösteriliyor ama çok büyük yatırımlar bu yatırımlar. Bu tünel sayesinde Erzurum denize kavuştu diyebiliriz” ifadelerini kullandı.
Trabzonlu taksici Hüseyin Köse ise, tünel açılmadan önce aylarca Ovit’in kapalı olduğunu bu yüzden dağı aşamadıklarını dile getirerek, “Yolar şuan çok güzel, her şey çok iyi. Bu yolun eski zamanlarını da bilirim şimdi bu yolu tünel sayesinde geçebiliyoruz. Burada Kasım ayından NisanMayıs ayına kadar yol kapalı oluyordu. Şimdi şu havada, şu manzarada gittik döndük” şeklinde konuştu.
Ankara’dan bir dava için İspir’e gelmek zorunda kalan ve Trabzon Havalimanından Ovit Tüneli vasıtasıyla İspir’e kısa sürede ulaşan Avukat Çiğdem Gürsoy ise, “İspir’de duruşmamız vardı, onun için gelmiştim. Tünelden 2. kez geçiyorum. Kasım ayında geçtiğimizde de çok beğenmiştim, şimdi de öyle. Eğer bu tünel olmasaydı bu duruşmaya gelmemiz imkansızdı. Tünelden önce burada yol 45 ay kapalı olurmuş, açılmazmış. Şuan tünel olduğu için gelebildik ve duruşmamızı görebildik” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Rize'de hasta adam kar geçit vermeyince ambulansa güçlükle taşındı
YEREL HABERLER Rize'de hasta adam kar geçit vermeyince ambulansa ...
Karadeniz´de sular soğudu, balıkçı tezgahları doldu
YEREL HABERLER Karadeniz´de sular soğudu, balıkçı tezgahları doldu
ASKON'dan Batum atağı
YEREL HABERLER ASKON'dan Batum atağı
Rize'de heyelan
YEREL HABERLER Rize'de heyelan

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X