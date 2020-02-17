'En görkemli kale' Zilkale'nin minyatürünü yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

'En görkemli kale' Zilkale'nin minyatürünü yaptı

DHA

RİZE'de, şimşir kaşık yaparak, başladığı ahşap oymacılığında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca 'geleneksel el sanatları ustası' unvanını alan Şahin Çolak, yaşadığı kentin tarihi ve kültürel varlıklarının minyatürlerini yapmaya başladı. Eserleriyle ilgi odağı olan Çolak, ilk olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 'Türkiye'de en görkemli kaleler' sıralamasında 1'inci seçilen Zilkale'nin minyatürünü yaptı.

RİZE'de, şimşir kaşık yaparak, başladığı ahşap oymacılığında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca 'geleneksel el sanatları ustası' unvanını alan Şahin Çolak, yaşadığı kentin tarihi ve kültürel varlıklarının minyatürlerini yapmaya başladı. Eserleriyle ilgi odağı olan Çolak, ilk olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 'Türkiye'de en görkemli kaleler' sıralamasında 1'inci seçilen Zilkale'nin minyatürünü yaptı.
Çamlıhemşin ilçesinde, 13´üncü yüzyılda bölgede yaşayan Kommenoslar'ın 750 metre yüksekte, sarp kaya üzerine inşa ettiği Zilkale, Cenevizliler başta olmak üzere Rumlar ve Osmanlılar tarafından 1800'lü yılların sonuna kadar kullanıldı. Yakın tarihte restore edilen ve Rize'deki önemli tarihi mekanlar arasında yer alan Zilkale, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca 2018 yılında 'Türkiye'de en görkemli kaleler' sıralamasında, 13 kale arasından 1'inci seçildi. Ziyaretçilerin uğrak yeri haline gelen ve ilginç yapısı ile dikkat çeken Zilkale'nin, Şahin Çolak tarafından atölyede minyatürü yapıldı. Rize'nin tarihi ve kültürel varlıklarının minyatürünü yapmak için kolları sıvayan Çolak, ilk olarak Zilkale minyatürü ile çalışmalarına başladı. 2 ayda Zilkale minyatürünü tamamlayan Çolak, ortaya çıkan eserinde son rötuşlarını yapıyor. Şimşir kaşık yaparak, başladığı ahşap oymacılığında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca 'geleneksel el sanatları ustası' unvanı verilen Şahin Çolak'ın kentin tarihi ve kültürel varlıklarının minyatürlerini yapmaya başlaması, çevresinden de övgü topluyor.
'MİNYATÜRÜ 2 AYDA TAMAMLADIM'
Yöredeki tarihi ve kültürel yapılara büyük merakı olduğunu belirten Şahin Çolak, "Bu merakımı sanatımla birleştirmek istedim. Rize yöresel mimarisi üzerine önce 3 katlı bir ev yaptım. Yine yöremize özgü bir serender yaparak çalışmalarıma devam ettim. Şimdi de tarihi mirasımız Zilkale'yi yapıyorum. Bu eseri yapmaya karar verdiğim zaman Zilkale´ye gittim inceledim, ne kullanılmış nasıl yapılmış, diye baktım. Çekilmiş fotoğraflarını inceledim, onlar üzerinden bakarak Zilkale minyatürünü yaptım. Yaptığım çalışmaları normal yapılarda kullanılan malzemelere sadık kalarak yapıyorum. Çimento ile taşla bir duvar ustası gibi çalışarak çalışmayı tamamladım. 2 ayda bitirdim, son birkaç işlemi daha kaldı" dedi.
ŞİMŞİR KAŞIKLA BAŞLADI, USTA OLDU
Marangoz ustası dedelerinden bu mesleği öğrendiğini anlatan Çolak, "Ben bu işe büyüklerimden görerek başladım. Çocukluğumda marangoz ustası dedelerimin yaptığı işlere merak saldım, peşlerinde dolandım, gördüm, öğrendim. Ahşapla uğraşmak çok güzel, işimi severek yapıyorum. Şimşir kaşık yaparak bu işe başladım ve Kültür Bakanlığı'nın tespiti ile 'geleneksel el sanatları ustası' unvanı aldım. Benden sonra da sanatımın yaşamasını istiyorum. Kurslarla bu sanatı öğretmeye çalışıyoruz. Ben bu mesleğin kaybolmaması için bu kadar mücadele verirken, benden sonra yok olursa çok üzülürüm. Bunun içinde hem çırak yetiştiriyorum hem de dede mesleğimi ben de oğluma öğreterek aile içinde nesilden nesile ilerlemesini sağlıyorum" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karla kaplı yolda hastayı sedyeyle taşıdılar
YEREL HABERLER Karla kaplı yolda hastayı sedyeyle taşıdılar
Ayder yolu heyelan nedeniyle kapandı
YEREL HABERLER Ayder yolu heyelan nedeniyle kapandı
Ayder Yaylası yolunda heyelan
YEREL HABERLER Ayder Yaylası yolunda heyelan
Ovit Tüneli ile artık Rize-Erzurum arasındaki bağlantı hiç kesilmiyor Ovit Tüneli sayesinde, Ovit Dağı’na kar yağmasına rağmen Rize-Erzurum karayolunda trafik aksamıyor
YEREL HABERLER Ovit Tüneli ile artık Rize-Erzurum arasındaki ...
Rize'de hasta adam kar geçit vermeyince ambulansa güçlükle taşındı
YEREL HABERLER Rize'de hasta adam kar geçit vermeyince ambulansa ...
Karadeniz´de sular soğudu, balıkçı tezgahları doldu
YEREL HABERLER Karadeniz´de sular soğudu, balıkçı tezgahları doldu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X