Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Şahin: "Türkiye bir bal cennetidir" "Dünyanın en kaliteli ballarını üretiyoruz"

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, Türkiye’nin bir bal cenneti olduğunu belirterek, “Ballarımızın kimliklendirmesinin yapılması lazım. Biz tüketicilerimizinde sesi ve kulağı olduğumuz için onlarla entegre projeler yapıp, her balımızın insan sağlığına katkılarını ArGe çalışmalarıyla zenginleştirmemiz lazım” dedi.

Rize Arıcılar Birliği üyelerinin katılımıyla Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde toplantı düzenlendi. Düzenlenen toplantıda Rize’deki arıcılığın sorun ve sıkıntıları konuşuldu. Rize’de gerçekleştirdiği toplantı hakkında bilgiler veren Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, “Toplantımızda bir önceki yılın çalışmalarını değerlendiriyoruz. Gerek merkez birliğimizin gerekse il birliklerimizin çalışmalarını değerlendiriyoruz, önümüzdeki yılda neler yapmamız gerekiyor bunların tartışmalarını yapıyoruz. Bal bizim için çok önemlidir. Dünyanın en kaliteli ballarını üretiyoruz. En kaliteli balların üretildiği ülkemizde de en kaliteli girdilerin arıcılarımız ile buluşturulması gerekmektedir. Tamamen doğal şartlarda üretimin yapılması lazım. Bu çerçevedeki soruları ve sorunları dinliyoruz. Biz il birliklerimizin bu konuda gözü, kulağı, sesiyiz. Dolayısıyla burada aldığımız donelerimiz, sorunlarımızı ve çözüm önerilerimizi bakanlığımıza ileteceğiz” dedi.



"Türkiye’nin bütün balları dünyanın en kaliteli ballarıdır"

Türkiye’nin kalite bakımından bir bal cenneti olduğunu ve bu nedenle balların kimliklendirilmesi gerektiğini sözlerine ekleyen Şahin, "Türkiye bal cennetidir. Türkiye’nin bütün balları dünyanın en kaliteli ballarıdır. Biz o bal, bu bal diye ayırmıyoruz dünyaya bakıyoruz. Eğer iller bazında bakarsak bir adım ileriye gidemeyiz. Biz adım adım değil koşarak gitmek istiyoruz. Dolayısıyla ballarımızın kimliklendirmesinin yapılması lazım. Biz tüketicilerimizin de sesi ve kulağı olduğumuz için onlarla entegre projeler yapıp, her balımızın insan sağlığına katkılarını ArGe çalışmalarıyla zenginleştirmemiz lazım. Sokağa çıkıp bağırıp çağırırsınız eline bir şey geçmez ama elinizde bilimsel raporlar olduğunda bütün dünya sizi dikkate alır. Biz bütün dünyanın bizi dikkate almasını istiyoruz. Dünyaya sattığımız çam balını kimliklendirdik. Bakanlığımız ile birlikte proje yaptık ve kodekse giriyor şuanda. Bütün ballar kimliklendirilebilinir” şeklinde konuştu.

Arının ürettiği bütün ürünlerin dünyaya açılabilmesi için bilimsel ArGe çalışmalarıyla sertifikalandırılması gerektiğine değinen Şahin, “Sertifikalı apiterapik ürünler dediğimiz arı sütü, polen, bal, arı zehri gibi ürünlerin üretilmesi için projeyi hayata soktuk ve bakanlığa verdik. Hayvancılık genel müdürlüğü inşallah 2020 yılında bunu uygulayacak. Biz bu tür ürünleri üretenlerin sertifikalandırılmasını istiyoruz. Dünyaya öyle açılabilirsiniz” ifadelerini kullandı.



Bal almak isteyen tüketicilerin güvendikleri, tanıdıkları birlik üyelerinden bal alması gerektiğini dile getiren Şahin, bilinen deneme yöntemlerinin de yanlış olduğunun altını çizdi. Şahin, “Üreticilerimizin illerde güvendikleri birlikler vardır. Türkiye Arıcılar Birliğinin her ilde teşkilatları vardır. Bu birliklerimizden ürünleri temin edebilirler. Kooperatiflerimiz var onlardan da alabilirler. Kafasını karıştıran, piyasadaki, marketlerde ki ballar için ise il ve ilçe müdürlüklerinde gıda kontrol şubeleri vardır. Buradan denetleme yaptırabilirler. Ama hiçbir şekilde balı yakarak, dökerek, ispirto batırarak anlayamazsınız” diye konuştu.

Tarım ve Orman İl Müdürü Şafak Bulut ise, Rize’de arıcılığın desteklendiğini, arıcılar için ellerinden geleni yaptıklarını ve fazlasını yapmaya hazır olduklarını dile getirerek, “Ekonomik getiri ve pazarlama açısından pek fazla sorun teşkil etmeyen bu ballarımızın ürün desenlerimizin çeşitlendirilmesi ve pazarlanması noktasında bizde arıcılarımıza teşvik babında bugüne kadar 33 bin kovanı bütün ilçelerimize dağıttık. Ayrıca 6 ilçemizde 6 adet ana arı üretim merkezi kurduk. Bugün 6’sı da Kafkas ana arı üretimi yapmaktadırlar. Gerek ilimizin, gerekse yöremizin, çevre illerinden ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeye gelmesi için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

