Rize’de çatı katında çıkan yangın paniğe yol açtı

Rize’nin Pazar ilçesinde çıkan baca yangını vatandaşların panik yapmasına neden oldu.
Rize’nin Pazar ilçesi Karadeniz Caddesi'ndeki 7 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangında maddi hasar oluştu. 80 Numaralı apartmanın çatı katında başlayıp bitişiğindeki iki binaya da sıçrayan yangın Kaçkar Bölge, Pazar ve Ardeşen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 1 saatlik çalışma sonrası tamamen kontrol altına alındı.
Yangının baca çıkışındaki kızışmadan kaynaklandığı ifade edildi.
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